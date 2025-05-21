Погода у Львові завтра — коли потеплішає

Негода накриє Львів — прогноз погоди на завтра
У четвер, 22 травня, у Львові та області протягом дня буде мінлива хмарність. Крім того, очікується короткочасний дощ, гроза та град.
Про це інформують у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Львові на 22 травня
За прогнозами синоптиків, у Львівській області 22 травня очікується мінлива хмарність. Вдень опадів не прогнозується. Однак в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза та навіть град.
Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер південний, у межах 7-12 м/с.
У четвер, 22 травня, на Львівщині температура вночі буде — +4...+9 °С. Натомість вдень буде дещо тепліше — +19...+24 °С.
Водночас у Львові, 22 травня, температура повітря вночі — +6...+8 °С. Натомість вдень температура повітря у Львові прогріється до +21...+23 °С.
Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні у четвер, 22 травня.
Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня.
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