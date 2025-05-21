Погода у Львові завтра — коли потеплішає

Люди йдуть містом під дощем. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 22 травня, у Львові та області протягом дня буде мінлива хмарність. Крім того, очікується короткочасний дощ, гроза та град.

Про це інформують у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Реклама

Читайте також:

Погода у Львові на 22 травня

За прогнозами синоптиків, у Львівській області 22 травня очікується мінлива хмарність. Вдень опадів не прогнозується. Однак в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза та навіть град.

Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер південний, у межах 7-12 м/с.

У четвер, 22 травня, на Львівщині температура вночі буде — +4...+9 °С. Натомість вдень буде дещо тепліше — +19...+24 °С.

Скриншот повідомлення Львівського РЦГМ

Водночас у Львові, 22 травня, температура повітря вночі — +6...+8 °С. Натомість вдень температура повітря у Львові прогріється до +21...+23 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні у четвер, 22 травня.

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня.