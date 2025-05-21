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Негода накриє Львів — прогноз погоди на завтра

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Дата публікації: 21 травня 2025 22:48
Погода у Львові завтра — коли потеплішає
Люди йдуть містом під дощем. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 22 травня, у Львові та області протягом дня буде мінлива хмарність. Крім того, очікується короткочасний дощ, гроза та град. 

Про це інформують у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові на 22 травня

За прогнозами синоптиків, у Львівській області 22 травня очікується мінлива хмарність. Вдень опадів не прогнозується. Однак в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза та навіть град.

Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер південний, у межах 7-12 м/с.

У четвер, 22 травня, на Львівщині температура вночі буде — +4...+9 °С. Натомість вдень буде дещо тепліше — +19...+24 °С.

Погода у Львові 22 травня
Скриншот повідомлення Львівського РЦГМ

Водночас у Львові, 22 травня, температура повітря вночі —  +6...+8 °С. Натомість вдень температура повітря у Львові прогріється до +21...+23 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні у четвер, 22 травня.

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня.

погода Львів дощ прогноз погоди гроза
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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