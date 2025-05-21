Погода во Львове завтра — когда потеплеет

Люди идут по городу под дождем. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 22 мая, во Львове и области в течение дня будет переменная облачность. Кроме того, ожидается кратковременный дождь, гроза и град.

Об этом информируют во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове на 22 мая

По прогнозам синоптиков, во Львовской области 22 мая ожидается переменная облачность. Днем осадков не прогнозируется. Однако во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза и даже град.

Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер южный, в пределах 7-12 м/с.

В четверг, 22 мая, на Львовщине температура ночью будет — +4...+9 °С. Тем временем днем будет несколько теплее — +19...+24 °С.

Скриншот сообщения Львовского РЦГМ

В то же время во Львове, 22 мая, температура воздуха ночью — +6...+8 °С. Тем временем днем температура воздуха во Львове прогреется до +21...+23 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине в четверг, 22 мая.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели.