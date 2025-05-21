Погода во Львове завтра — когда потеплеет

Непогода накроет Львов — прогноз погоды на завтра
В четверг, 22 мая, во Львове и области в течение дня будет переменная облачность. Кроме того, ожидается кратковременный дождь, гроза и град.
Об этом информируют во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода во Львове на 22 мая
По прогнозам синоптиков, во Львовской области 22 мая ожидается переменная облачность. Днем осадков не прогнозируется. Однако во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза и даже град.
Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер южный, в пределах 7-12 м/с.
В четверг, 22 мая, на Львовщине температура ночью будет — +4...+9 °С. Тем временем днем будет несколько теплее — +19...+24 °С.
В то же время во Львове, 22 мая, температура воздуха ночью — +6...+8 °С. Тем временем днем температура воздуха во Львове прогреется до +21...+23 °С.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине в четверг, 22 мая.
Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели.
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