Погода у Львові 25 січня — прогноз від Укргідрометцентру

Негода у Львові — містян закликають бути обережними завтра
У Львові та області завтра, 25 січня, буде хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів в цей день не прогнозують.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 25 січня
У Львові вночі та вранці 25 січня очікується туман, на дорогах ожеледиця. Сильних опадів не буде. Вітер очікується південний, вночі — 3-8 м/с, вдень — 7-12 м/с. Температура вночі -1...-3 С°, вдень +5...+7 °C.
У Львівській області завтра також буде хмарно, але без опадів, очікується туман. Вітер південний, вночі — 3-8 м/с, вдень — 7-12 м/с. Температура вночі -1...-3 °C, вдень +5...+7 °C.
Попередження про небезпеку
У Львові та області в суботу, 24 січня, оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Це пов'язано з сильним туманом в регіоні, видимість буде 200-500 м.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 25 січня, в Україні оголошено небезпеку через туман. Йдеться про всі області країни.
Синоптик Наталка Діденко розповіла, яку погоду варто чекати в Україні 25-26 січня. За її прогнозами, буде хмарно, але без істотних опадів.
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