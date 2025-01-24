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Негода у Львові — містян закликають бути обережними завтра

24 січня 2025 19:34
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Львові 25 січня — прогноз від Укргідрометцентру
Туман на вулиці. Фото: Вінниця.info
Світлана Силенко - Редактор

У Львові та області завтра, 25 січня, буде хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів в цей день не прогнозують.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 25 січня

У Львові вночі та вранці 25 січня очікується туман, на дорогах ожеледиця. Сильних опадів не буде. Вітер очікується південний, вночі — 3-8 м/с, вдень — 7-12 м/с. Температура вночі -1...-3 С°, вдень +5...+7 °C.

У Львівській області завтра також буде хмарно, але без опадів, очікується туман. Вітер південний, вночі — 3-8 м/с, вдень — 7-12 м/с. Температура вночі -1...-3 °C, вдень +5...+7 °C.

Якою буде погода у Львові 24 січня
Прогноз погоди у Львові та області на суботу, 25 січня. Фото: скриншот

Попередження про небезпеку

У Львові та області в суботу, 24 січня, оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Це пов'язано з сильним туманом в регіоні, видимість буде 200-500 м.

Попередження про небезпеку 25 січня
Попередження про небезпеку на Львівщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 25 січня, в Україні оголошено небезпеку через туман. Йдеться про всі області країни.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, яку погоду варто чекати в Україні 25-26 січня. За її прогнозами, буде хмарно, але без істотних опадів.

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