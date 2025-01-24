Погода во Львове 25 января — прогноз от Укргидрометцентра

Туман на улице. Фото: Винница.info

В Львове и области завтра, 25 января, будет облачная погода с прояснениями. Существенных осадков в этот день не прогнозируют.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 25 января

В Львове ночью и утром 25 января ожидается туман, на дорогах гололедица. Сильных осадков не будет. Ветер ожидается южный, ночью — 3-8 м/с, днем — 7-12 м/с. Температура ночью -1...-3 °С, днем +5...+7 °C.

В Львовской области завтра также будет облачно, но без осадков, ожидается туман. Ветер южный, ночью — 3-8 м/с, днем — 7-12 м/с. Температура ночью -1...-3 °C, днем +5...+7 °C.

Прогноз погоды во Львове и области на субботу, 25 января. Фото: скриншот

Предупреждение об опасности

В Львове и области в субботу, 24 января, объявлен первый уровень опасности, желтый. Это связано с сильным туманом в регионе, видимость будет 200-500 м.

Предупреждение об опасности на Львовщине. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 25 января, в Украине объявлена опасность из-за тумана. Речь идет обо всех областях страны.

Синоптик Наталка Диденко рассказала, какую погоду стоит ждать в Украине 25-26 января. По ее прогнозам, будет облачно, но без существенных осадков.