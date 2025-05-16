Погода у Львові завтра 17 травня — попереджають про заморозки

Жінки йдуть під парасолею. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода у Львові в суботу, 17 травня, буде дощовою та прохолодною. Також синоптики попереджають жителів області про заморозки.

Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

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Погода у Львові на 17 травня

Згідно з прогнозом, на Львівщині вночі буде без істотних опадів, проте вдень слід чекати незначного дощу. Також вночі та зранку подекуди слабкий туман. Вітер очікується західний, вдень 9-14 м/с, місцями можливі пориви до 20 м/с.

Також синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0...-3 °C.

Температура повітря:

на Львівщині вночі +1...+6 °C, вдень +10...+15 °C;

у Львові вночі +1...+3 °C, вдень +12...+14 °C.

Мапа погоди в Україні на 17 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що на противагу Львову в Харкові прогнозують теплу й сонячну погоду завтра 17 травня. Однак синоптики попереджають про сильний вітер.

Також ми повідомляли, що вже відомий прогноз погоди на вихідні 16-17 травня. Зокрема, на Львівщині слід чекати негоди з грозами та градом.