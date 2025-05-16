Погода во Львове завтра 17 мая — предупреждают о заморозках

Ненастье взяло перерыв — прогноз погоды во Львове на завтра
Погода во Львове в субботу, 17 мая, будет дождливой и прохладной. Также синоптики предупреждают жителей области о заморозках.
Об этом сообщает Львовский гидрометцентр.
Погода во Львове на 17 мая
Согласно прогнозу, на Львовщине ночью будет без существенных осадков, однако днем следует ожидать незначительного дождя. Также ночью и утром местами слабый туман. Ветер ожидается западный, днем 9-14 м/с, местами возможны порывы до 20 м/с.
Также синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы и местами в воздухе 0...-3 °C.
Температура воздуха:
- на Львовщине ночью +1...+6 °C, днем +10...+15 °C;
- во Львове ночью +1...+3 °C, днем +12...+14 °C.
Напомним, что в противовес Львову в Харькове прогнозируют теплую и солнечную погоду завтра 17 мая. Однако синоптики предупреждают о сильном ветре.
Также мы сообщали, что уже известен прогноз погоды на выходные 16-17 мая. В частности, на Львовщине следует ждать непогоды с грозами и градом.
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