Погода у Львові на 19 січня — прогноз погоди на завтра

Негода накриє Львів — містян попереджають про небезпеку завтра
Погода у Львові в неділю, 19 січня, буде без опадів. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через густий туман та ожеледицю на дорогах. Температура повітря вночі може впасти до -6 °C, однак вдень буде значно тепліше.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові 19 січня
"Погоду визначатиме східна периферія антициклону над Чехією", — попереджають синоптики.
На Львівщині в неділю, 19 січня, буде хмарна та суха погода. Мешканців попереджають про туман та слабку ожеледь, на дорогах обережніше — можлива ожеледиця. Вітер очікується північно-західний з переходом на південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі -6...-1 °C, вдень +1...+6 °C.
- у місті вночі -4...-2 °C, вдень +1...+3 °C.
Попередження про туман
Синоптики попереджають про густий туман видимістю 200-500 м на Львівщині 19 січня. Водночас на дорогах буде ожеледиця. Оголошено І рівень небезпеки — жовтий.
Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі 19 січня попереджають про шквальний вітер в одній з областей. Крім того, в трьох регіонах можливий мокрий сніг.
Також у Києві в неділю буде без опадів, повітря прогріється до +5 °C. Натомість у Харкові завтра є ймовірність мокрого снігу, однак також буде тепло.
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