Погода у Львові на 19 січня — прогноз погоди на завтра

Затор автівок під час негоди. Ілюстративне фото: Гонтар Володимир / УНІАН

Погода у Львові в неділю, 19 січня, буде без опадів. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через густий туман та ожеледицю на дорогах. Температура повітря вночі може впасти до -6 °C, однак вдень буде значно тепліше.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Львові на 19 січня від Meteoprog. Фото: скриншот

Погода у Львові 19 січня

"Погоду визначатиме східна периферія антициклону над Чехією", — попереджають синоптики.

На Львівщині в неділю, 19 січня, буде хмарна та суха погода. Мешканців попереджають про туман та слабку ожеледь, на дорогах обережніше — можлива ожеледиця. Вітер очікується північно-західний з переходом на південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря:

в області вночі -6...-1 °C, вдень +1...+6 °C.

у місті вночі -4...-2 °C, вдень +1...+3 °C.

Повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології у Facebook. Фото: скриншот

Попередження про туман

Синоптики попереджають про густий туман видимістю 200-500 м на Львівщині 19 січня. Водночас на дорогах буде ожеледиця. Оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

Попередження про туман та ожеледицю на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі 19 січня попереджають про шквальний вітер в одній з областей. Крім того, в трьох регіонах можливий мокрий сніг.

Також у Києві в неділю буде без опадів, повітря прогріється до +5 °C. Натомість у Харкові завтра є ймовірність мокрого снігу, однак також буде тепло.