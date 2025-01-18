Погода во Львове на 19 января — прогноз погоды на завтра

Пробка автомобилей во время непогоды. Иллюстративное фото: Гонтарь Владимир / УНИАН

Погода во Львове в воскресенье, 19 января, будет без осадков. Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за густого тумана и гололедицы на дорогах. Температура воздуха ночью может упасть до -6 °C, однако днем будет значительно теплее.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды во Львове на 19 января от Meteoprog. Фото: скриншот

Погода во Львове 19 января

"Погоду будет определять восточная периферия антициклона над Чехией", — предупреждают синоптики.

На Львовщине в воскресенье, 19 января, будет облачная и сухая погода. Жителей предупреждают о тумане и слабом гололеде, на дорогах осторожнее — возможна гололедица. Ветер ожидается северо-западный, с переходом на юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью -6...-1 °C, днем +1...+6 °C.

в городе ночью -4...-2 °C, днем +1...+3 °C.

Сообщение Львовского регионального центра по гидрометеорологии в Facebook. Фото: скриншот

Предупреждение о тумане

Синоптики предупреждают о густом тумане видимостью 200-500 м на Львовщине 19 января. В то же время на дорогах будет гололедица. Объявлен І уровень опасности — желтый.

Предупреждение о тумане и гололеде на Львовщине. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Напомним, что в Укргидрометцентре 19 января предупреждают о шквальном ветре в одной из областей. Кроме того, в трех регионах возможен мокрый снег.

Также в Киеве в воскресенье будет без осадков, воздух прогреется до +5 °C. Зато в Харькове завтра есть вероятность мокрого снега, однако также будет тепло.