Митник допомів ввезти в Україну незадекларовані гаджети - як його покарав суд

Допит митника. Фото: СБУ

Суд оголосив вирок колишньому інспектору митного поста "Угринів" Львівської митниці, який сприяв ввезенню в Україну незадекларованих ґаджетів на понад 66 млн грн. Йому призначили покарання у виді позбавлення волі строком на три роки та шість місяців зі штрафом у розмірі 8500 грн, з позбавленням права обіймати посади в органах Державної митної служби України строком на два роки.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у п’ятницю, 5 вересня.

Рішення суду

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Деталі справи

За даними слідства, у квітні 2023 року службовець митниці сприяв незаконному переміщенню громадянином на вантажному автомобілі через державний кордон України в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Угринів — Долгобичув" мобільних телефонів, навушників, планшетів, ноутбуків, моноблоків різних торговельних марок вартістю понад 66 млн грн без сплати обов’язкових митних платежів.

"Службовець митниці вніс недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор", вказавши, що транспортний засіб рухався без вантажу", — йдеться в повідомленні.

У подальшому САП і НАБУ передали вилучений товар в АРМА та він був реалізований на аукціонах. Переможцями аукціонів сплачено до державного бюджету понад 15 млн грн митних платежів, а кошти від реалізації товару розміщено на депозитному рахунку АРМА.

Вироком суду також застосовано спеціальну конфіскацію та передано в дохід держави грошові кошти в сумі понад 23 млн грн і доходи, отримані від розміщення грошових коштів на депозитному рахунку АРМА, у сумі майже 3 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині викрили митників, які могли сприяти незаконному ввезенню товарів з території Польщі. Вони пропускали вантажні автомобілі, заповнені високоліквідними товарами, без сплати митних платежів.

Також ми писали, чому краще викинути упаковку, якщо перевозите подарунок через кордон.