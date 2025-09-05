Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Нелегальне ввезення ґаджетів на 66 млн грн — митник отримав вирок

Нелегальне ввезення ґаджетів на 66 млн грн — митник отримав вирок

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 15:01
Митник допомів ввезти в Україну незадекларовані гаджети - як його покарав суд
Допит митника. Фото: СБУ

Суд оголосив вирок колишньому інспектору митного поста "Угринів" Львівської митниці, який сприяв ввезенню в Україну незадекларованих ґаджетів на понад 66 млн грн. Йому призначили покарання у виді позбавлення волі строком на три роки та шість місяців зі штрафом у розмірі 8500 грн, з позбавленням права обіймати посади в органах Державної митної служби України строком на два роки.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у п’ятницю, 5 вересня.

Реклама
Читайте також:

Рішення суду

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Деталі справи

За даними слідства, у квітні 2023 року службовець митниці сприяв незаконному переміщенню громадянином на вантажному автомобілі через державний кордон України в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Угринів — Долгобичув" мобільних телефонів, навушників, планшетів, ноутбуків, моноблоків різних торговельних марок вартістю понад 66 млн грн без сплати обов’язкових митних платежів.

"Службовець митниці вніс недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор", вказавши, що транспортний засіб рухався без вантажу", — йдеться в повідомленні.

У подальшому САП і НАБУ передали вилучений товар в АРМА та він був реалізований на аукціонах. Переможцями аукціонів сплачено до державного бюджету понад 15 млн грн митних  платежів, а кошти від реалізації товару розміщено на депозитному рахунку АРМА.

Вироком суду також застосовано спеціальну конфіскацію та передано в дохід держави грошові кошти в сумі понад 23 млн грн і доходи, отримані від розміщення грошових коштів на депозитному рахунку АРМА, у сумі майже 3 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині викрили митників, які могли сприяти незаконному ввезенню товарів з території Польщі. Вони пропускали вантажні автомобілі, заповнені високоліквідними товарами, без сплати митних платежів.

Також ми писали, чому краще викинути упаковку, якщо перевозите подарунок через кордон.

кордон суд Львівська область гаджети митниця
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації