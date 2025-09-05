Таможенник помог ввезти в Украину незадекларированные гаджеты - как его наказал суд

Допрос таможенника. Фото: СБУ

Суд огласил приговор бывшему инспектору таможенного поста "Угринов" Львовской таможни, который способствовал ввозу в Украину незадекларированных гаджетов на более 66 млн грн. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев со штрафом в размере 8500 грн, с лишением права занимать должности в органах Государственной таможенной службы Украины сроком на два года.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в пятницу, 5 сентября.

Решение суда

Приговор суда вступает в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Детали дела

По данным следствия, в апреле 2023 года служащий таможни способствовал незаконному перемещению гражданином на грузовом автомобиле через государственную границу Украины в международном автомобильном пункте пропуска "Угринов — Долгобичув" мобильных телефонов, наушников, планшетов, ноутбуков, моноблоков различных торговых марок стоимостью более 66 млн грн без уплаты обязательных таможенных платежей.

"Служащий таможни внес недостоверные сведения в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор", указав, что транспортное средство двигалось без груза", — говорится в сообщении.

В дальнейшем САП и НАБУ передали изъятый товар в АРМА и он был реализован на аукционах. Победителями аукционов уплачено в государственный бюджет более 15 млн грн таможенных платежей, а средства от реализации товара размещены на депозитном счете АРМА.

Приговором суда также применена специальная конфискация и переданы в доход государства денежные средства в сумме более 23 млн грн и доходы, полученные от размещения денежных средств на депозитном счете АРМА, в сумме почти 3 млн гривен.

Напомним, недавно на Львовщине разоблачили таможенников, которые могли способствовать незаконному ввозу товаров с территории Польши. Они пропускали грузовые автомобили, заполненные высоколиквидными товарами, без уплаты таможенных платежей.

Также мы писали, почему лучше выбросить упаковку, если перевозите подарок через границу.