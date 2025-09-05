Видео
Главная Львов Ввоз гаджетов на 66 млн грн — таможенник получил приговор

Ввоз гаджетов на 66 млн грн — таможенник получил приговор

Дата публикации 5 сентября 2025 15:01
Таможенник помог ввезти в Украину незадекларированные гаджеты - как его наказал суд
Допрос таможенника. Фото: СБУ

Суд огласил приговор бывшему инспектору таможенного поста "Угринов" Львовской таможни, который способствовал ввозу в Украину незадекларированных гаджетов на более 66 млн грн. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев со штрафом в размере 8500 грн, с лишением права занимать должности в органах Государственной таможенной службы Украины сроком на два года.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в пятницу, 5 сентября.

Читайте также:

Решение суда

Приговор суда вступает в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Детали дела

По данным следствия, в апреле 2023 года служащий таможни способствовал незаконному перемещению гражданином на грузовом автомобиле через государственную границу Украины в международном автомобильном пункте пропуска "Угринов — Долгобичув" мобильных телефонов, наушников, планшетов, ноутбуков, моноблоков различных торговых марок стоимостью более 66 млн грн без уплаты обязательных таможенных платежей.

"Служащий таможни внес недостоверные сведения в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор", указав, что транспортное средство двигалось без груза", — говорится в сообщении.

В дальнейшем САП и НАБУ передали изъятый товар в АРМА и он был реализован на аукционах. Победителями аукционов уплачено в государственный бюджет более 15 млн грн таможенных платежей, а средства от реализации товара размещены на депозитном счете АРМА.

Приговором суда также применена специальная конфискация и переданы в доход государства денежные средства в сумме более 23 млн грн и доходы, полученные от размещения денежных средств на депозитном счете АРМА, в сумме почти 3 млн гривен.

Напомним, недавно на Львовщине разоблачили таможенников, которые могли способствовать незаконному ввозу товаров с территории Польши. Они пропускали грузовые автомобили, заполненные высоколиквидными товарами, без уплаты таможенных платежей.

Также мы писали, почему лучше выбросить упаковку, если перевозите подарок через границу.

граница суд Львовская область гаджеты таможня
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
