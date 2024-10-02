Біля Галицької корони неподалік Львова перекинулась вантажівка

Неподалік Львова перекинулась вантажівка — відео
2 жовтня 2024 15:40
Вантажівка, яка перекинулась біля Львова. Фото: скриншот з відео
Неподалік Львова у середу, 2 жовтня, перекинулася вантажівка. Дорожньо-транспортна пригода сталася на кільці біля "Галицької корони".
Про це повідомляє місцевий Telegram канал.
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"Перекинулась вантажівка на кільці біля "Галицької корони", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок аварії ускладнено рух автомобілів.
Нагадаємо, у Києві судді обрали міру покарання для 39-річного чоловіка, який влаштував потрійну ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок аварії є постраждалі.
Раніше у Харкові водій збив 51-річного пішохода, який переходив дорогу у невідведеному місці. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
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