Возле Галицкой короны недалеко от Львова перевернулся грузовик

Недалеко от Львова перевернулся грузовик — видео
2 октября 2024 15:40
Грузовик, который перевернулся возле Львова. Фото: скриншот из видео
Недалеко от Львова в среду, 2 октября, перевернулся грузовик. Дорожно-транспортное происшествие произошло на кольце возле "Галицкой короны".
Об этом сообщает местный Telegram канал.
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"Перекинулся грузовик на кольце возле "Галицкой короны", — говорится в сообщении.
В результате аварии затруднено движение автомобилей.
Напомним, в Киеве судьи избрали меру наказания для 39-летнего мужчины, устроившего тройное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии есть пострадавшие.
Ранее в Харькове водитель сбил 51-летнего пешехода, переходившего дорогу в неотведенном месте. От полученных травм мужчина погиб на месте.
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