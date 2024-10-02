Возле Галицкой короны недалеко от Львова перевернулся грузовик

Грузовик, который перевернулся возле Львова. Фото: скриншот из видео

Недалеко от Львова в среду, 2 октября, перевернулся грузовик. Дорожно-транспортное происшествие произошло на кольце возле "Галицкой короны".

Об этом сообщает местный Telegram канал.

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"Перекинулся грузовик на кольце возле "Галицкой короны", — говорится в сообщении.

В результате аварии затруднено движение автомобилей.

Напомним, в Киеве судьи избрали меру наказания для 39-летнего мужчины, устроившего тройное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии есть пострадавшие.

Ранее в Харькове водитель сбил 51-летнего пешехода, переходившего дорогу в неотведенном месте. От полученных травм мужчина погиб на месте.