Погода у Львові та області — що чекати на дорогах 7 грудня

Неприємності для водіїв — прогноз погоди у Львові на завтра
У Львові та по області у суботу, 7 грудня, буде мокрий сніг. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні умови, які можуть становити загрозу для водіїв та пішоходів.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львівській області 7 грудня
На Львівщині утримається хмарна погода з періодичними проясненнями. Уночі можливий невеликий мокрий сніг, вдень значних опадів не очікується.
На ранок може утворитися слабкий туман, а дороги вкриються ожеледицею. Вітер буде південно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься у межах -3...+2 °C, а вдень становитиме 0...+5 °C.
Погода у Львові 7 грудня
У Львові буде хмарно з проясненнями. Температура у Львові вночі буде 0...-2 °С, а вдень неістотно потеплішає до +3...+5 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про серйозні погодні зміни, які накриють Україну впродовж вихідних.
Також фахівці спрогнозували, чи буде сьогодні магнітна буря.
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