Погода у Львові та області — що чекати на дорогах 7 грудня

Туман у Львові. Фото: УНІАН

У Львові та по області у суботу, 7 грудня, буде мокрий сніг. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні умови, які можуть становити загрозу для водіїв та пішоходів.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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На Львівщині утримається хмарна погода з періодичними проясненнями. Уночі можливий невеликий мокрий сніг, вдень значних опадів не очікується.

На ранок може утворитися слабкий туман, а дороги вкриються ожеледицею. Вітер буде південно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься у межах -3...+2 °C, а вдень становитиме 0...+5 °C.

Погода у Львові 7 грудня

Температура повітря впродовж доби на 7 грудня. Фото: скриншот

У Львові буде хмарно з проясненнями. Температура у Львові вночі буде 0...-2 °С, а вдень неістотно потеплішає до +3...+5 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про серйозні погодні зміни, які накриють Україну впродовж вихідних.

Також фахівці спрогнозували, чи буде сьогодні магнітна буря.