Что ждать на дорогах 7 декабря

Туман во Львове. Фото: УНИАН

Во Львове и области в субботу, 7 декабря, будет мокрый снег. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических условиях, которые могут представлять угрозу водителям и пешеходам.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Во Львовской области сохранится облачная погода с периодическими прояснениями. Ночью возможен небольшой мокрый снег, днем сильные осадки не ожидается.

К утру может образоваться слабый туман, а дороги покроются гололедицей. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах -3...+2°C, а днем будет 0...+5°C.

Погода во Львове 7 декабря

Температура воздуха в течение суток на 7 декабря. Фото: скриншот

Во Львове облачно с прояснениями. Температура во Львове ночью будет 0...-2°С, а днем несущественно потеплеет до +3...+5°С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о серьезных погодных изменениях, которые накроют Украину в выходные.

Также специалисты спрогнозировали, будет ли сегодня магнитная буря.