У Львові агенти РФ готували теракт

Правоохоронці затримали агентів РФ у Львові. Фото: Львівська обласна прокуратура

Двоє агентів РФ планувати підірвати поліцейський райвідділок у Львові. Зрадники готували теракт на замовлення російських спецслужб.

Про це інформують пресслужба СБУ та Офісу генпрокурора.

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Агенти РФ готували теракт у Львові — що відомо

У Львові правоохоронці затримали двох російських агентів, які планували підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції. За даними слідства, для вчинення злочину зловмисники мали занести в держустанову саморобний вибуховий пристрій (СВП), захований у пакет.

У цей момент російські спецслужбовці планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїми агентами. Однією із виконавців замовлення РФ є 22-річна мешканка Києва, яка шукала "легкого заробітку" в Telegram-каналах.

За інформацією СБУ, дівчину завербував співробітник ГРУ РФ і дав "тестове" завдання — розклеювати в столиці листівки з фейками російської пропаганди.

Пізніше дівчину відрядили до Львова для підготовки теракту проти українських правоохоронців. До здійснення злочину вона залучила свого знайомого киянина.

Вибухівка агентів РФ, які планували влаштувати теракт у Львові. Фото: Львівська обласна прокуратура

Після прибуття до Львові зловмисники отримали від куратора координати схрону, з якого забрали СВП, замаскований під вогнегасник.

Крім того, неподалік "цілі" вони планували встановити приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських окупантів, яка мала фіксувати переміщення агентів та наслідки теракту.

Однак працівникам СБУ вдалося завчасно викрила обох агентів, задокументувати їхні злочини й затримала, коли вони наближалися з вибухівкою до поліцейського підрозділу.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі агенти РФ перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно у Києві правоохоронці нейтралізували ще одну агентурну групу, що працювала на військову розвідку Росії.

Також Служба безпеки України запобігла спробі здійснити теракт у Запоріжжі, який планувала воєнна розвідка РФ. Планувалося влаштувати вибух біля військової частини за допомогою саморобного вибухового пристрою.