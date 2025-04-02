Несли вибухівку до поліції — у Львові агенти РФ готували теракт
Двоє агентів РФ планувати підірвати поліцейський райвідділок у Львові. Зрадники готували теракт на замовлення російських спецслужб.
Про це інформують пресслужба СБУ та Офісу генпрокурора.
Агенти РФ готували теракт у Львові — що відомо
У Львові правоохоронці затримали двох російських агентів, які планували підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції. За даними слідства, для вчинення злочину зловмисники мали занести в держустанову саморобний вибуховий пристрій (СВП), захований у пакет.
У цей момент російські спецслужбовці планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїми агентами. Однією із виконавців замовлення РФ є 22-річна мешканка Києва, яка шукала "легкого заробітку" в Telegram-каналах.
За інформацією СБУ, дівчину завербував співробітник ГРУ РФ і дав "тестове" завдання — розклеювати в столиці листівки з фейками російської пропаганди.
Пізніше дівчину відрядили до Львова для підготовки теракту проти українських правоохоронців. До здійснення злочину вона залучила свого знайомого киянина.
Після прибуття до Львові зловмисники отримали від куратора координати схрону, з якого забрали СВП, замаскований під вогнегасник.
Крім того, неподалік "цілі" вони планували встановити приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських окупантів, яка мала фіксувати переміщення агентів та наслідки теракту.
Однак працівникам СБУ вдалося завчасно викрила обох агентів, задокументувати їхні злочини й затримала, коли вони наближалися з вибухівкою до поліцейського підрозділу.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі агенти РФ перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що нещодавно у Києві правоохоронці нейтралізували ще одну агентурну групу, що працювала на військову розвідку Росії.
Також Служба безпеки України запобігла спробі здійснити теракт у Запоріжжі, який планувала воєнна розвідка РФ. Планувалося влаштувати вибух біля військової частини за допомогою саморобного вибухового пристрою.
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