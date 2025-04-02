Несли взрывчатку в полицию — во Львове агенты РФ готовили теракт
Двое агентов РФ планировали взорвать полицейский райотдел во Львове. Предатели готовили теракт по заказу российских спецслужб.
Об этом информируют пресс-служба СБУ и Офиса генпрокурора.
Агенты РФ готовили теракт во Львове — что известно
Во Львове правоохранители задержали двух российских агентов, которые планировали взорвать админздание местного райотдела полиции. По данным следствия, для совершения преступления злоумышленники должны были занести в госучреждение самодельное взрывное устройство (СВУ), спрятанное в пакет.
В этот момент российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своими агентами. Одной из исполнителей заказа РФ является 22-летняя жительница Киева, которая искала "легкого заработка" в Telegram-каналах.
По информации СБУ, девушку завербовал сотрудник ГРУ РФ и дал "тестовое" задание - расклеивать в столице листовки с фейками российской пропаганды.
Позже девушку отправили во Львов для подготовки теракта против украинских правоохранителей. К совершению преступления она привлекла своего знакомого киевлянина.
По прибытии во Львов злоумышленники получили от куратора координаты схрона, из которого забрали СВП, замаскированный под огнетушитель.
Кроме того, неподалеку от "цели" они планировали установить скрытую видеокамеру с удаленным доступом для российских оккупантов, которая должна была фиксировать перемещение агентов и последствия теракта.
Однако работникам СБУ удалось заблаговременно разоблачила обоих агентов, задокументировать их преступления и задержала, когда они приближались со взрывчаткой к полицейскому подразделению.
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас агенты РФ находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что недавно в Киеве правоохранители нейтрализовали еще одну агентурную группу, работавшую на военную разведку России.
Также Служба безопасности Украины предотвратила попытку совершить теракт в Запорожье, который планировала военная разведка РФ. Планировалось устроить взрыв возле воинской части с помощью самодельного взрывного устройства.
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