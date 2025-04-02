Во Львове агенты РФ готовили теракт

Правоохранители задержали агентов РФ во Львове. Фото: Львовская областная прокуратура

Двое агентов РФ планировали взорвать полицейский райотдел во Львове. Предатели готовили теракт по заказу российских спецслужб.

Об этом информируют пресс-служба СБУ и Офиса генпрокурора.

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Агенты РФ готовили теракт во Львове — что известно

Во Львове правоохранители задержали двух российских агентов, которые планировали взорвать админздание местного райотдела полиции. По данным следствия, для совершения преступления злоумышленники должны были занести в госучреждение самодельное взрывное устройство (СВУ), спрятанное в пакет.

В этот момент российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своими агентами. Одной из исполнителей заказа РФ является 22-летняя жительница Киева, которая искала "легкого заработка" в Telegram-каналах.

По информации СБУ, девушку завербовал сотрудник ГРУ РФ и дал "тестовое" задание - расклеивать в столице листовки с фейками российской пропаганды.

Позже девушку отправили во Львов для подготовки теракта против украинских правоохранителей. К совершению преступления она привлекла своего знакомого киевлянина.

Взрывчатка агентов РФ, которые планировали устроить теракт во Львове. Фото: Львовская областная прокуратура

По прибытии во Львов злоумышленники получили от куратора координаты схрона, из которого забрали СВП, замаскированный под огнетушитель.

Кроме того, неподалеку от "цели" они планировали установить скрытую видеокамеру с удаленным доступом для российских оккупантов, которая должна была фиксировать перемещение агентов и последствия теракта.

Однако работникам СБУ удалось заблаговременно разоблачила обоих агентов, задокументировать их преступления и задержала, когда они приближались со взрывчаткой к полицейскому подразделению.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас агенты РФ находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Напомним, что недавно в Киеве правоохранители нейтрализовали еще одну агентурную группу, работавшую на военную разведку России.

Также Служба безопасности Украины предотвратила попытку совершить теракт в Запорожье, который планировала военная разведка РФ. Планировалось устроить взрыв возле воинской части с помощью самодельного взрывного устройства.