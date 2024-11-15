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Несподівані "сюрпризи" — прогноз погоди у Львові на завтра

15 листопада 2024 22:52
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові на завтра 16 листопада
Туман. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові та області завтра, 16 листопада, очікується хмарною, але з проясненнями. Синоптики попередили про ожеледицю й туман.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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У Львівській області без істотних опадів. Вночі та зранку очікується слабкий туман, а на дорогах — ожеледиця.

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Прогноз погоди в Україні на 16 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 °C, вдень +4...+9 °C.

У Львові очікується вночі -2...0 °C, вдень +6...+8 °C.

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Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та зранку подекуди туман.

А у Києві синоптики опадів завтра не прогнозують. Температура повітря підвищиться до +8 °C.

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