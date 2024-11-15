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Неожиданные "сюрпризы" — прогноз погоды во Львове на завтра

15 ноября 2024 22:52
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды во Львове на завтра 16 ноября
Туман. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода во Львове и области завтра, 16 ноября, ожидается облачная, но с прояснениями. Синоптики предупредили о гололедице и тумане.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Во Львовской области без существенных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман, а на дорогах — гололедица.

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Прогноз погоды в Украине на 16 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °C, днем +4...+9 °C.

Во Львове ожидается ночью -2...0 °C, днем +6...+8 °C.

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Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра в Украине будет облачно с прояснениями. На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман.

А в Киеве синоптики осадков завтра не прогнозируют. Температура воздуха повысится до +8 °C.

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