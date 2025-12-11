Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Невідомий дрон влетів у будинок поблизу Львова

Невідомий дрон влетів у будинок поблизу Львова

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 09:05
Вибух у Сокільниках — поліція працює на місці влучання дрона
Пожежа. Фото ілюстративне: ДСНС України

В ніч проти 11 грудня поблизу Львова пролунав гучний вибух. Дрон влучив у житловий будинок.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області. 

Реклама
Читайте також:

У Сокільниках дрон влетів у будинок

Поліцейські Львівщини вночі виїхали на виклик до Сокільників після того, як близько о 04:00 місцеві мешканці повідомили про сильний вибух у приватному будинку.

За попередніми даними, вибух спричинив дрон, що влучив у будівлю. Усередині на той момент перебували люди, однак ніхто з них не постраждав. Наразі в поліції не уточняють що це був за дрон.

Примітно, що на момент вибуху в регіоні не була оголошена повітряна тривога. Востаннє у Львівській області сирени лунали 4 дні тому.

null
Коли в Львівській області оголошували сирени. Фото: скриншот

Унаслідок удару вибухова хвиля пошкодила дах і зовнішні стіни, зачепила кілька житлових кімнат та зруйнувала частину внутрішніх конструкцій. На подвір’ї та в самій оселі зараз працюють поліцейські, рятувальні підрозділи та фахівці профільних служб.

Нагадаємо, гучні вибухи лунали сьогодні, 11 грудня, й у Полтавській області. 

Також Одеса опинилася під атакою російських військ вночі, 11 грудня. 

Львів безпілотники Львівська область дрони будинок
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації