Вибух у Сокільниках — поліція працює на місці влучання дрона

В ніч проти 11 грудня поблизу Львова пролунав гучний вибух. Дрон влучив у житловий будинок.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

У Сокільниках дрон влетів у будинок

Поліцейські Львівщини вночі виїхали на виклик до Сокільників після того, як близько о 04:00 місцеві мешканці повідомили про сильний вибух у приватному будинку.

За попередніми даними, вибух спричинив дрон, що влучив у будівлю. Усередині на той момент перебували люди, однак ніхто з них не постраждав. Наразі в поліції не уточняють що це був за дрон.

Примітно, що на момент вибуху в регіоні не була оголошена повітряна тривога. Востаннє у Львівській області сирени лунали 4 дні тому.

Коли в Львівській області оголошували сирени. Фото: скриншот

Унаслідок удару вибухова хвиля пошкодила дах і зовнішні стіни, зачепила кілька житлових кімнат та зруйнувала частину внутрішніх конструкцій. На подвір’ї та в самій оселі зараз працюють поліцейські, рятувальні підрозділи та фахівці профільних служб.

Нагадаємо, гучні вибухи лунали сьогодні, 11 грудня, й у Полтавській області.

Також Одеса опинилася під атакою російських військ вночі, 11 грудня.