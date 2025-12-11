Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Неизвестный дрон влетел в дом вблизи Львова

Неизвестный дрон влетел в дом вблизи Львова

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 09:05
Взрыв в Сокольниках — полиция работает на месте попадания дрона
Пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В ночь на 11 декабря вблизи Львова прогремел громкий взрыв. Дрон попал в жилой дом.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Реклама
Читайте также:

В Сокольниках дрон влетел в дом

Полицейские Львовщины ночью выехали на вызов в Сокольники после того, как около 04:00 местные жители сообщили о сильном взрыве в частном доме.

По предварительным данным, взрыв вызвал дрон, который попал в здание. Внутри на тот момент находились люди, однако никто из них не пострадал. Сейчас в полиции не уточняют что это был за дрон.

Примечательно, что на момент взрыва в регионе не была объявлена воздушная тревога. Последний раз во Львовской области сирены звучали 4 дня назад.

null
Когда во Львовской области объявляли сирены. Фото: скриншот

В результате удара взрывная волна повредила крышу и внешние стены, задела несколько жилых комнат и разрушила часть внутренних конструкций. Во дворе и в самом доме сейчас работают полицейские, спасательные подразделения и специалисты профильных служб.

Напомним, громкие взрывы раздавались сегодня, 11 декабря, и в Полтавской области.

Также Одесса оказалась под атакой российских войск ночью, 11 декабря.

Львов беспилотники Львовская область дроны дом
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации