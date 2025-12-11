Взрыв в Сокольниках — полиция работает на месте попадания дрона

Пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В ночь на 11 декабря вблизи Львова прогремел громкий взрыв. Дрон попал в жилой дом.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

В Сокольниках дрон влетел в дом

Полицейские Львовщины ночью выехали на вызов в Сокольники после того, как около 04:00 местные жители сообщили о сильном взрыве в частном доме.

По предварительным данным, взрыв вызвал дрон, который попал в здание. Внутри на тот момент находились люди, однако никто из них не пострадал. Сейчас в полиции не уточняют что это был за дрон.

Примечательно, что на момент взрыва в регионе не была объявлена воздушная тревога. Последний раз во Львовской области сирены звучали 4 дня назад.



В результате удара взрывная волна повредила крышу и внешние стены, задела несколько жилых комнат и разрушила часть внутренних конструкций. Во дворе и в самом доме сейчас работают полицейские, спасательные подразделения и специалисты профильных служб.

Напомним, громкие взрывы раздавались сегодня, 11 декабря, и в Полтавской области.

Также Одесса оказалась под атакой российских войск ночью, 11 декабря.