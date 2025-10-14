На Львівщині мобілізували сина чоловіка з інвалідністю — його звільнили

Український військовий. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

У Львівській області незаконно мобілізували сина тяжкохворого чоловіка. Згодом його звільнили з військової служби.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у вівторок, 14 жовтня.

Незаконна мобілізація на Львівщині

"Прокурори Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону забезпечили відновлення конституційних прав громадянина України, якого незаконно призвали на військову службу попри наявність законних підстав для відстрочки", — йдеться у повідомленні.

Після появи в медіа інформації про ситуацію в селі Сасів на Львівщині, прокурори оперативно відреагували на повідомлення щодо чоловіка з інвалідністю, який залишився без належного догляду після мобілізації свого єдиного сина.

Вони зʼясували, що чоловіка дійсно призвали на службу з порушенням вимог закону, оскільки на його утриманні перебував батько, який є особою з інвалідністю першої групи. Відомо, що інших родичів, здатних здійснювати догляд, не було.

Завдяки діям прокурорів, командування військової частини та місцевих органів влади питання про звільнення було вирішено у найкоротші терміни.

Службове розслідування

Прокуратура ініціювала службове розслідування щодо посадовців Золочівського районного ТЦК та СП для встановлення причин та умов незаконного призову.

"За його результатами на тимчасово виконуючого обов’язки керівника складено адміністративний протокол за перевищення службових повноважень військовою службовою особою (ч. 2 ст. 172-14 КУпАП). Матеріали скеровано до суду для розгляду", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Волині мобілізували священника, внаслідок чого відбулося судове засідання, на якому визнали призов незаконним.

Крім того, нардеп та член комітету ВРУ з питань нацбезпеки Олександр Федієнко повідомив про збір відгуків щодо роботи ТЦК.