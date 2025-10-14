Во Львовской области мобилизовали сына мужчины с инвалидностью — его уволили

Украинский военный. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Во Львовской области незаконно мобилизовали сына тяжелобольного мужчины. Впоследствии его уволили с военной службы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник, 14 октября.

Реклама

Читайте также:

Незаконная мобилизация на Львовщине

"Прокуроры Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона обеспечили восстановление конституционных прав гражданина Украины, которого незаконно призвали на военную службу несмотря на наличие законных оснований для отсрочки", — говорится в сообщении.

После появления в медиа информации о ситуации в селе Сасов на Львовщине, прокуроры оперативно отреагировали на сообщение о мужчине с инвалидностью, который остался без надлежащего ухода после мобилизации своего единственного сына.

Мужчина с инвалидностью. Фото: Hromadske

Они выяснили, что мужчину действительно призвали на службу с нарушением требований закона, поскольку на его иждивении находился отец, который является лицом с инвалидностью первой группы. Известно, что других родственников, способных осуществлять уход, не было.

Благодаря действиям прокуроров, командования воинской части и местных органов власти вопрос об увольнении был решен в кратчайшие сроки.

Служебное расследование

Прокуратура инициировала служебное расследование в отношении должностных лиц Золочевского районного ТЦК и СП для установления причин и условий незаконного призыва.

"По его результатам на временно исполняющего обязанности руководителя составлен административный протокол за превышение служебных полномочий военным должностным лицом (ч. 2 ст. 172-14 КУоАП). Материалы направлены в суд для рассмотрения", — говорится в сообщении.

Напомним, на Волыни мобилизовали священника, в результате чего состоялось судебное заседание, на котором признали призыв незаконным.

Кроме того, нардеп и член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко сообщил о сборе отзывов о работе ТЦК.