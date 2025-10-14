Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Незаконно мобилизованного уволили со службы — накажут ли ТЦК

Незаконно мобилизованного уволили со службы — накажут ли ТЦК

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 18:24
Во Львовской области мобилизовали сына мужчины с инвалидностью — его уволили
Украинский военный. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Во Львовской области незаконно мобилизовали сына тяжелобольного мужчины. Впоследствии его уволили с военной службы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник, 14 октября.

Реклама
Читайте также:

Незаконная мобилизация на Львовщине

"Прокуроры Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона обеспечили восстановление конституционных прав гражданина Украины, которого незаконно призвали на военную службу несмотря на наличие законных оснований для отсрочки", — говорится в сообщении.

После появления в медиа информации о ситуации в селе Сасов на Львовщине, прокуроры оперативно отреагировали на сообщение о мужчине с инвалидностью, который остался без надлежащего ухода после мобилизации своего единственного сына.

Незаконна мобілізація на Львівщині
Мужчина с инвалидностью. Фото: Hromadske

Они выяснили, что мужчину действительно призвали на службу с нарушением требований закона, поскольку на его иждивении находился отец, который является лицом с инвалидностью первой группы. Известно, что других родственников, способных осуществлять уход, не было.

Благодаря действиям прокуроров, командования воинской части и местных органов власти вопрос об увольнении был решен в кратчайшие сроки.

Служебное расследование

Прокуратура инициировала служебное расследование в отношении должностных лиц Золочевского районного ТЦК и СП для установления причин и условий незаконного призыва.

"По его результатам на временно исполняющего обязанности руководителя составлен административный протокол за превышение служебных полномочий военным должностным лицом (ч. 2 ст. 172-14 КУоАП). Материалы направлены в суд для рассмотрения", — говорится в сообщении.

Напомним, на Волыни мобилизовали священника, в результате чего состоялось судебное заседание, на котором признали призыв незаконным.

Кроме того, нардеп и член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко сообщил о сборе отзывов о работе ТЦК.

Львовская область Офис генерального прокурора мобилизация прокуроры ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации