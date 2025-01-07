Погода у Львові 8 січня — синоптики попереджають про сильний вітер

Люди гуляють Львовом. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області в середу, 8 січня, буде теплою. Подекуди можливий мокрий сніг, але стовпчики термометрів коливатимуться в межах +5...+7 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові 8 січня

Завтра упродовж дня в Львові та області буде хмарно з проясненнями. Часом можливий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Також очікується сильний вітер, пориви якого сягнуть 9-14 м/с.

Температура вночі коливатиметься від -1 °C до +4 °C, а вдень підніметься до +3...+8 °C.

Водночас у Львові буде дещо тепліше. Вночі стовпчики термометрів покажуть 0...+2 °C, а вдень +5...+7 °C.

Попередження про небезпеку

Синоптики повідомили, що у зв’язку з відлигою та опадами, впродовж 7-9 січня очікується поступове підвищення рівнів води над рівнями 06 січня на 08:00 год, без негативних наслідків:

на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) на 0,2 – 1,2 м;

на річках басейнів Сяну та Західного Бугу (Львівська, Волинська області) на 0,2 – 0,7 м.

Попередження про зміну гідрологічної ситуації. Фото: facebook/LvivMeteo

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що 8 січня в Україні аномально потепліє. У більшості регіонів буде тепла суха погода з плюсовими позначками.

Крім того, синоптики попередили про те, як змінюватиметься погода впродовж тижня в Україні з 5 по 12 січня.