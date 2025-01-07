Погода во Львове 8 января — синоптики предупреждают о сильном ветре

Люди гуляют по Львову. Фото: Новини.LIVE

Погода в Львове и области в среду, 8 января, будет теплой. Кое-где возможен мокрый снег, но столбики термометров будут колебаться в пределах +5...+7 °C.

Об этом сообщили в Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове 8 января

Завтра в течение дня во Львове и области будет облачно с прояснениями. Временами возможен дождь и мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Также ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 9-14 м/с.

Температура ночью будет колебаться от -1 °C до +4 °C, а днем поднимется до +3...+8 °C.

В то же время во Львове будет несколько теплее. Ночью столбики термометров покажут 0...+2 °C, а днем +5...+7 °C.

Предупреждение об опасности

Синоптики сообщили, что в связи с оттепелью и осадками, в течение 7-9 января ожидается постепенное повышение уровней воды над уровнями 06 января на 08:00 ч, без негативных последствий:

на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,2 – 1,2 м;

на реках бассейнов Сяна и Западного Буга (Львовская, Волынская области) на 0,2 – 0,7 м.

Предупреждение об изменении гидрологической ситуации. Фото: facebook/LvivMeteo

Напомним, синоптик Наталка Диденко сообщила, что 8 января в Украине аномально потеплеет. В большинстве регионов будет теплая сухая погода с плюсовыми отметками.

Кроме того, синоптики предупредили о том, как будет меняться погода в течение недели в Украине с 5 по 12 января.