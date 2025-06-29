Прогноз погоди у Львові та області на завтра 30 червня

Ніч із грозами, день із вітром — погода у Львові на завтра
Погода у Львові та області завтра, 30 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попередили про опади, грози та пориви вітру.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 30 червня
Вночі місцями будуть короткочасні дощі та грози, а вдень істотних опадів не прогнозується.
Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, вночі подекуди, зранку та вдень по всій території попереджають про пориви до 20 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +11...+16 °C, вдень +21...+26 °C;
- у Львові вночі +12...+14 °C, вдень +22...+24 °C.
Попередження про небезпеку
Синоптики зазначають, що вночі подекуди будуть грози, а протягом доби пориви вітру. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі назвали, де завтра температура повітря підвищиться до +30 °С.
А киян попередили про дощі, грози та сильні пориви північно-західного вітру 30 червня.
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