Прогноз погоди у Львові та області на завтра 30 червня

Чоловік ліквідовує наслідки сильного вітру. Фото: УНІАН

Погода у Львові та області завтра, 30 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попередили про опади, грози та пориви вітру.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 30 червня

Вночі місцями будуть короткочасні дощі та грози, а вдень істотних опадів не прогнозується.

Прогноз погоди в Україні на 30 червня. Фото: Meteoprog

Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, вночі подекуди, зранку та вдень по всій території попереджають про пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря:

по області вночі +11...+16 °C, вдень +21...+26 °C;

у Львові вночі +12...+14 °C, вдень +22...+24 °C.

Попередження про небезпеку

Синоптики зазначають, що вночі подекуди будуть грози, а протягом доби пориви вітру. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі назвали, де завтра температура повітря підвищиться до +30 °С.

А киян попередили про дощі, грози та сильні пориви північно-західного вітру 30 червня.