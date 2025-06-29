Прогноз погоды во Львове и области на завтра 30 июня

Ночь с грозами, день с ветром — погода во Львове на завтра
Погода во Львове и области завтра, 30 июня, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупредили об осадках, грозах и порывах ветра.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 30 июня
Ночью местами будут кратковременные дожди и грозы, а днем существенных осадков не прогнозируется.
Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 9-14 метров в секунду, ночью местами, утром и днем по всей территории предупреждают о порывах до 20 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +11...+16 °C, днем +21...+26 °C;
- во Львове ночью +12...+14 °C, днем +22...+24 °C.
Предупреждение об опасности
Синоптики отмечают, что ночью местами будут грозы, а в течение суток порывы ветра. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Напомним, в Укргидрометцентре назвали, где завтра температура воздуха повысится до +30 °С.
А киевлян предупредили о дождях, грозах и сильных порывах северо-западного ветра 30 июня.
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