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Главная Львов Ночь с грозами, день с ветром — погода во Львове на завтра

Ночь с грозами, день с ветром — погода во Львове на завтра

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 19:26
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 30 июня
Мужчина ликвидирует последствия сильного ветра. Фото: УНИАН

Погода во Львове и области завтра, 30 июня, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупредили об осадках, грозах и порывах ветра.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 30 июня

Ночью местами будут кратковременные дожди и грозы, а днем существенных осадков не прогнозируется.

Погода в Україні 30 червня
Прогноз погоды в Украине на 30 июня. Фото: Meteoprog

Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 9-14 метров в секунду, ночью местами, утром и днем по всей территории предупреждают о порывах до 20 метров в секунду.

Температура воздуха:

  • по области ночью +11...+16 °C, днем +21...+26 °C;
  • во Львове ночью +12...+14 °C, днем +22...+24 °C.

Предупреждение об опасности

Синоптики отмечают, что ночью местами будут грозы, а в течение суток порывы ветра. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Пориви вітру у Львові 30 червня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: facebook.com/LvivMeteo
Грози у Львові 30 червня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Напомним, в Укргидрометцентре назвали, где завтра температура воздуха повысится до +30 °С.

А киевлян предупредили о дождях, грозах и сильных порывах северо-западного ветра 30 июня.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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