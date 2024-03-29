Нічні вибухи на Львівщині — окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури

Наслідки обстрілу Львівщини. Фото архівне: Максим Козицький\Telegram

Російські загарбники завдали по Україні масованого удару уночі, 29 березня. Під прицілом, зокрема, була і Львівщина, по якій ворог випустив 11 безпілотників та ракети. Уламки збитих цілей пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Львівщини

Зазначається, що усі випущені російські дрони знищили Сили протиповітряної оборони. Однак, ракети знищити не вдалося.

Уламки збитої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури в області. На щастя, минулося без загиблих та травмованих.

Скриншот посту Козицького

Що ще варто знати про атаку на Україну 29 березня

Нагадаємо, цієї ночі під прицілом ворога опинилися об'єкти критичної інфраструктури, а саме три теплоелектростанції ДТЕК. Окрім значних ушкоджень, відомо про одного травмованого внаслідок атаки Росії.

Окупанти атакували Вінничину дронами. Внаслідок вибуху пошкоджений приватний будинок. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.

Також ворог обстріляв Дніпропетровську область. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном 10 безпілотників та чотири ракети. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені.

Крім того, армія Росії практично всю ніч 29 березня тероризувала Черкаську область. Зафіксовано влучання по енергетичній інфраструктурі.