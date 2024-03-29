Нічні вибухи на Львівщині — окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури
Російські загарбники завдали по Україні масованого удару уночі, 29 березня. Під прицілом, зокрема, була і Львівщина, по якій ворог випустив 11 безпілотників та ракети. Уламки збитих цілей пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.
Наслідки обстрілів Львівщини
Зазначається, що усі випущені російські дрони знищили Сили протиповітряної оборони. Однак, ракети знищити не вдалося.
Уламки збитої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури в області. На щастя, минулося без загиблих та травмованих.
Що ще варто знати про атаку на Україну 29 березня
Нагадаємо, цієї ночі під прицілом ворога опинилися об'єкти критичної інфраструктури, а саме три теплоелектростанції ДТЕК. Окрім значних ушкоджень, відомо про одного травмованого внаслідок атаки Росії.
Окупанти атакували Вінничину дронами. Внаслідок вибуху пошкоджений приватний будинок. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.
Також ворог обстріляв Дніпропетровську область. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном 10 безпілотників та чотири ракети. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені.
Крім того, армія Росії практично всю ніч 29 березня тероризувала Черкаську область. Зафіксовано влучання по енергетичній інфраструктурі.
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