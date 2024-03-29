Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru
Головна arrow Львів arrow Нічні вибухи на Львівщині — окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури arrow

Нічні вибухи на Львівщині — окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури

29 березня 2024 10:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Нічні вибухи на Львівщині — окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури
Наслідки обстрілу Львівщини. Фото архівне: Максим Козицький\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники завдали по Україні масованого удару уночі, 29 березня. Під прицілом, зокрема, була і Львівщина, по якій ворог випустив 11 безпілотників та ракети. Уламки збитих цілей пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. 

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. 

Читайте також:

Наслідки обстрілів Львівщини 

Зазначається, що усі випущені російські дрони знищили Сили протиповітряної оборони. Однак, ракети знищити не вдалося. 

Уламки збитої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури в області. На щастя, минулося без загиблих та травмованих.

Обстріл Львівщини
Скриншот посту Козицького

Що ще варто знати про атаку на Україну 29 березня

Нагадаємо, цієї ночі під прицілом ворога опинилися об'єкти критичної інфраструктури, а саме три теплоелектростанції ДТЕК. Окрім значних ушкоджень, відомо про одного травмованого внаслідок атаки Росії.

Окупанти атакували Вінничину дронами. Внаслідок вибуху пошкоджений приватний будинок. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав. 

Також ворог обстріляв Дніпропетровську область. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном 10 безпілотників та чотири ракети. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені. 

Крім того, армія Росії практично всю ніч 29 березня тероризувала Черкаську область. Зафіксовано влучання по енергетичній інфраструктурі.

війна
Львів
росіяни
Львівська область
обстріли
окупанти
ракети
війна в Україні
Максим Козицький

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ