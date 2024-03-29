Ночные взрывы на Львовщине — оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры

Последствия обстрелов Львовщины. Фото архивное: Максим Козицкий\Telegram

Российские захватчики нанесли по Украине массированный удар ночью, 29 марта. Под прицелом в частности была и Львовщина, по которой враг выпустил 11 беспилотников и ракеты. Обломки сбитых целей повредили объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

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Все выпущенные российские дроны сбили Силы противовоздушной обороны. Однако ракеты уничтожить не удалось.

Обломки сбитого оружия повредили объект критической инфраструктуры в области. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Скриншот поста Козицкого

Что еще следует знать об атаке на Украину 29 марта

Напомним, этой ночью под прицелом врага оказались объекты критической инфраструктуры, а именно три теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме значительных повреждений, известно об одном травмированном в результате атаки России.

Оккупанты атаковали Винничину дронами. В результате взрыва поврежден частный дом. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Также враг обстрелял Днепропетровскую область. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 10 беспилотников и четыре ракеты. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также есть раненые.

Кроме того, армия России практически всю ночь 29 марта терроризировала Черкасскую область. Зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре.