Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Ночные взрывы на Львовщине — оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры arrow

Ночные взрывы на Львовщине — оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры

29 марта 2024 10:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ночные взрывы на Львовщине — оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры
Последствия обстрелов Львовщины. Фото архивное: Максим Козицкий\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики нанесли по Украине массированный удар ночью, 29 марта. Под прицелом в частности была и Львовщина, по которой враг выпустил 11 беспилотников и ракеты. Обломки сбитых целей повредили объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

Читайте также:

Последствия обстрелов Львовщины

Все выпущенные российские дроны сбили Силы противовоздушной обороны. Однако ракеты уничтожить не удалось.

Обломки сбитого оружия повредили объект критической инфраструктуры в области. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Обстрел Львовщины
Скриншот поста Козицкого

Что еще следует знать об атаке на Украину 29 марта

Напомним, этой ночью под прицелом врага оказались объекты критической инфраструктуры, а именно три теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме значительных повреждений, известно об одном травмированном в результате атаки России.

Оккупанты атаковали Винничину дронами. В результате взрыва поврежден частный дом. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Также враг обстрелял Днепропетровскую область. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 10 беспилотников и четыре ракеты. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также есть раненые.

Кроме того, армия России практически всю ночь 29 марта терроризировала Черкасскую область. Зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре.

война
Львов
россияне
Львовская область
обстрелы
оккупанты
ракеты
война в Украине
Максим Козицкий

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ