Ночные взрывы на Львовщине — оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры
Российские захватчики нанесли по Украине массированный удар ночью, 29 марта. Под прицелом в частности была и Львовщина, по которой враг выпустил 11 беспилотников и ракеты. Обломки сбитых целей повредили объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.
Последствия обстрелов Львовщины
Все выпущенные российские дроны сбили Силы противовоздушной обороны. Однако ракеты уничтожить не удалось.
Обломки сбитого оружия повредили объект критической инфраструктуры в области. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.
Что еще следует знать об атаке на Украину 29 марта
Напомним, этой ночью под прицелом врага оказались объекты критической инфраструктуры, а именно три теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме значительных повреждений, известно об одном травмированном в результате атаки России.
Оккупанты атаковали Винничину дронами. В результате взрыва поврежден частный дом. К счастью, никто из гражданских не пострадал.
Также враг обстрелял Днепропетровскую область. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 10 беспилотников и четыре ракеты. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также есть раненые.
Кроме того, армия России практически всю ночь 29 марта терроризировала Черкасскую область. Зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре.
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