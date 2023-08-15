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Обстріл Львівської області: влада показала наслідки ворожої атаки

15 серпня 2023 07:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Львівської області: влада показала наслідки ворожої атаки
Обстріл Львівщини 15 серпня. Фото: Максим Козицький
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вранці 15 серпня російські окупаційні війська жорстоко обстріляли Україну, зокрема є попадання по об'єктах у Львівській області. Влада міста показала фото наслідків.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Обстріл Львівської області 15 серпня

Козицький повідомив, що у регіоні уламки ракет впали на житлові комплекси в районі вулиць Патона та Каховської. В результаті почалася пожежа та будівлі зазнали збитків.

"Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають усю необхідну медичну допомогу. Інформація про загиблих поки що не надходила", — сказав він.

Львів
Обстріл на Львівщині 15 серпня. Фото: Максим Козицький

Також Козицький зазначив, що у різних районах Львова відзначалися незначні пожежі, які вдалося оперативно ліквідувати. Так, в одному з великих торгових центрів міста стеля частково впала після падіння ракетних уламків.

Також повідомляється про пошкодження деяких транспортних засобів.

У селищі Ставчани десять будинків отримали різні рівні збитків. Деякі люди зазнали поверхневих поранень. У Суховолі будинки також постраждали, але, на щастя, жертв немає.

Львів
Обстріл на Львівщині 15 серпня. Фото: Максим Козицький

Нагадаємо, що у Львові вночі 15 серпня пролунали потужні вибухи. Росія завдала по місту ракетного удару.

Пізніше стало відомо, що у Львові внаслідок ракетної атаки є влучання у житлові будинки. Рятувальні служби працюють на місці.

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