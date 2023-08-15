Обстрел Львовской области: власти показали последствия вражеской атаки

Обстрел Львовской области 15 августа. Фото: Максим Козицкий

Утром 15 августа российские оккупационные войска жестоко обстреляли Украину, в частности, есть попадания по объектам во Львовской области. Власти города показали фото последствий.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Обстрел Львовской области 15 августа

Козицкий сообщил, что в регионе обломки ракет упали на жилые комплексы в районе улиц Патона и Каховской. В результате начался пожар и здания получили ущерб.

"Людей эвакуировали. Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших пока не поступала", — сказал он.

Обстрел Львовской области 15 августа. Фото: Максим Козицкий

Также Козицкий указал, что в разных районах Львова отмечались незначительные пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Так, в одном из крупных торговых центров города потолок частично рухнул после падения ракетных обломков.

Также сообщается о повреждении некоторых транспортных средств.

В поселке Ставчаны десять домов получили разные уровни ущерба. Некоторые люди получили поверхностные ранения. В Суховоле дома также пострадали, но, к счастью, жертв нет.

Обстрел Львовской области 15 августа. Фото: Максим Козицкий

Напомним, что во Львове ночью 15 августа прогремели мощные взрывы. Россия нанесла по городу ракетный удар.

Позже стало известно, что во Львове в результате ракетной атаки есть попадания в жилые дома. Спасательные службы работают на месте.