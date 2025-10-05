Вибухи у Львові вранці 5 жовтня 2025 року — що відомо про обстріл

Низка вибухів у Львові — як коментує мер
Вибухи пролунали у Львові зараз, уранці в неділю, 5 жовтня. У Львівській області триває повітряна тривога.
Міський голова Львова Андрій Садовий попереджав про загрозу дронового удару.
Що відомо про вибухи у Львові вночі 5 жовтня
Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 03:51. О 04:09 мер Львова Андрій Садовий попередив, що в напрямку міста летить "Шахед", а о 04:26 повідомив про роботу ППО.
Станом на 04:45, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, БпЛА тримали курс на Львів і Перемишляни. О 05:04 Андрій Садовий повідомив про повторну серію вибухів і роботу ППО.
ОНОВЛЕНО: О 05:22 Повітряні Сили ЗС повідомили, що на Львів летять ще й ракети.
Нагадаємо, уночі 5 жовтня РФ завдала ударів БпЛА та КАБами по Запоріжжю. Одна жінка загинула. Ще щонайменше дев'ятеро людей травмувалися.
Також ми повідомляли, що вибухи лунали вночі 5 жовтня в Києві. ППО працювала по ударних безпілотниках.
