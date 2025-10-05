Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Низка вибухів у Львові — як коментує мер

Низка вибухів у Львові — як коментує мер

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 05:12
Вибухи у Львові вранці 5 жовтня 2025 року — що відомо про обстріл
Дим після вибухів. Фото ілюстративне: УНІАН

Вибухи пролунали у Львові зараз, уранці в неділю, 5 жовтня. У Львівській області триває повітряна тривога.

Міський голова Львова Андрій Садовий попереджав про загрозу дронового удару.

Реклама
Читайте також:
Ранковий обстріл Львова 5 жовтня 2025 року
Скриншот повідомлень Андрія Садового

Що відомо про вибухи у Львові вночі 5 жовтня 

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 03:51. О 04:09 мер Львова Андрій Садовий попередив, що в напрямку міста летить "Шахед", а о 04:26 повідомив про роботу ППО.

Станом на 04:45, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, БпЛА тримали курс на Львів і Перемишляни. О 05:04 Андрій Садовий повідомив про повторну серію вибухів і роботу ППО.

ОНОВЛЕНО: О 05:22 Повітряні Сили ЗС повідомили, що на Львів летять ще й ракети.

Нагадаємо, уночі 5 жовтня РФ завдала ударів БпЛА та КАБами по Запоріжжю. Одна жінка загинула. Ще щонайменше дев'ятеро людей травмувалися. 

Також ми повідомляли, що вибухи лунали вночі 5 жовтня в Києві. ППО працювала по ударних безпілотниках.

Львів обстріли Андрій Садовий війна в Україні БпЛА
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації