Главная Львов Ряд взрывов во Львове — как комментирует мэр

Ряд взрывов во Львове — как комментирует мэр

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 05:12
Взрывы во Львове утром 5 октября 2025 года — что известно об обстреле
Дым после взрывов. Фото иллюстративное: УНІАН

Взрывы прогремели во Львове сейчас, утром в воскресенье, 5 октября. Во Львовской области продолжается воздушная тревога.

Городской голова Львова Андрей Садовый предупреждал об угрозе дронового удара.

Читайте также:
Утренний обстрел Львова 5 октября 2025 года
Скриншот сообщений Андрея Садового

Что известно о взрывах во Львове ночью 5 октября

Воздушную тревогу во Львовской области объявили в 03:51. В 04:09 мэр Львова Андрей Садовый предупредил, что в направлении города летит "Шахед", а в 04:26 сообщил о работе ПВО.

По состоянию на 04:45, по информации Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА держали курс на Львов и Перемышляны. В 05:04 Андрей Садовый сообщил о повторной серии взрывов и работе ПВО.

ОБНОВЛЕНО: В 05:22 Воздушные Силы ВС сообщили, что на Львов летят еще и ракеты.

Напомним, ночью 5 октября РФ нанесла удары БпЛА и КАБами по Запорожью. Одна женщина погибла. Еще по меньшей мере девять человек травмировались.

Также мы сообщали, что взрывы раздавались ночью 5 октября в Киеве. ПВО работала по ударным беспилотникам.

Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
