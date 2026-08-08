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Головна Львів Ночі холоднішають, тумани густішають: якою буде погода у Львові завтра

Ночі холоднішають, тумани густішають: якою буде погода у Львові завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 17:02
Ночі холоднішають, тумани густішають: якою буде погода у Львові завтра
Туманна погода. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 9 серпня, на Львівщині очікується мінливо хмарна погода без опадів. Вночі температура повітря опуститься до +8...+13 °C, а вранці місцями прогнозують слабкий туман.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентра, інформує Новини.LIVE.

Якою буде погода на Львівщині

За прогнозом, вітер буде північно-східним, його швидкість становитиме 5–10 м/с. Удень повітря прогріється до +24...+29 °C.

У Львові вночі очікується +10...+12 °C, а вдень температура підвищиться до +26...+28 °C.

Опадів протягом доби не прогнозують. Водночас у нічні та ранкові години місцями можливий слабкий туман, тому водіям варто враховувати можливе погіршення видимості на дорогах.

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9 серпня в області прогнозують низький (2-й клас), середній (3-й клас) та місцями надзвичайний (5-й клас) рівні пожежної небезпеки.

Ночі холоднішають, тумани густішають: якою буде погода у Львові завтра - фото 1
Карта пожежної небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

Жителям області рекомендують дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування на природі.

Як повідомляли Новини.LIVE, через рекордну спеку у Львові деформувалися трамвайні колії, через що тимчасово змінювали рух шести маршрутів. 4 серпня у Львові зафіксували температуру +35,4 °C — це був найвищий показник для цієї дати за 80 років метеорологічних спостережень.

Як писали раніше Новини.LIVE, у Львові після лабораторного підтвердження сказу у кота запровадили карантинні обмеження. Карантинну зону визначили в радіусі 5 км від місця, де виявили хвору тварину — поблизу перехрестя вулиць Володимира Великого та Кріля.

Львів пожежна небезпека прогноз погоди
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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