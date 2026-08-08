Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові виявили сказ у кота: в місті запроваджено карантинні обмеження

У Львові виявили сказ у кота: в місті запроваджено карантинні обмеження

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 00:25
Карантин запровадили у Львові через сказ у кота 7 серпня
Сірий кіт лежить в переносці зеленого кольору. Фото: city-adm.lviv.ua

У п'ятницю, 7 червня, у Львові в певній ділянці міста запровадили карантинні обмеження. Причиною цього став кіт підтверджений випадок сказу у кота.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Львівської міської ради.

Що відомо про введення карантину у Львові

Зауважимо, що 6 серпня в місті лабораторно підтвердили випадок сказу у кота. Відомо, що тварину знайшли біля житлового будинку, потім її забрали волонтери, однак згодом кіт помер. Проте у зв'язку з підтвердженням у четвер випадку сказу, у Львові діятимуть обмеження.

"Сьогодні, під час засідання міської протиепізоотичної комісії визначили обмежувальні заходи, які діятимуть у карантинній зоні. Зокрема, ветеринарним клінікам заборонили приймати тварин без чинного щеплення від сказу, за винятком випадків, коли тварині потрібна ургентна допомога або вакцинація від сказу", — йдеться у повідомленні міськради.

Там додали, що обмеження діятимуть у 5-кілометровій зоні навколо місця, де виявили тварину — перехрестя вул. В.Великого та вул. Кріля (колишня вул. Тролейбусна).

Читайте також:

Водночас у міськраді нагадали, що в ЛКП "Лев" є можливість безкоштовної вакцинації як безпритульних, так і господарських тварин від сказу.

Окрім того, мешканців закликали перевірити, чи мають їхні домашні тварини актуальне щеплення від сказу. Якщо ж термін вакцинації минув, тоді улюбленця треба якнайшвидше ревакцинувати, оскільки це єдиний надійний спосіб захисту від сказу.

"Тварини, які вже були щеплені, але могли контактувати з хворим котом, також мають пройти повторну вакцинацію. На прогулянках радимо тримати собак на повідку, а котиків поки не випускати самих надвір. Це прості кроки, які допоможуть захистити і тварин, і людей", — зауважили у ЛКП "Лев".

Що робити, якщо з хворим котом контактували саме ви

Додатково на сайті Львівської міськради опублікували заклик медиків, які сказали, що якщо людина контактувала з твариною і особливо якщо був укус, подряпина чи ослинення, тоді необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.

Зокрема, у комунальних закладах міста доступна безкоштовна антирабічна вакцинація. Для дорослих — у лікарнях святого Пантелеймона та святого Луки, а для дітей — у лікарні святого Миколая.

"Якщо ви побачили тварину з нетиповою поведінкою або підозрою на сказ, про це потрібно повідомити Держпродспоживслужбу за цілодобовою гарячою лінією 050 230 04 28", — резюмували у міськраді.

Як повідомляли Новини.LIVE, на початку липня на Харківщині одразу в трьох селах запровадили карантин. Обмеження були введені після того, як в одному з будинків пес помер від сказу.

Також ми писали, що UAnimals закликали повністю заборонити полювання на диких тварин в Україні.

Львів карантин сказ
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації