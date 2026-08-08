7 августа во Львове ввели карантин из-за случая бешенства у кота

Серый кот лежит в зеленой переноске. Фото: city-adm.lviv.ua

В пятницу, 7 июня, во Львове в определенном районе города ввели карантинные ограничения. Причиной этого стал подтвержденный случай бешенства у кота.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Львовского городского совета.

Что известно о введении карантина во Львове

Отметим, что 6 августа в городе лабораторно подтвердили случай бешенства у кота. Известно, что животное нашли возле жилого дома, затем его забрали волонтеры, однако впоследствии кот умер. Тем не менее, в связи с подтверждением в четверг случая бешенства, во Львове будут действовать ограничения.

"Сегодня, во время заседания городской противоэпизоотической комиссии, были определены ограничительные меры, которые будут действовать в карантинной зоне. В частности, ветеринарным клиникам запретили принимать животных без действующей прививки от бешенства, за исключением случаев, когда животному требуется неотложная помощь или вакцинация от бешенства", — говорится в сообщении горсовета.

Там добавили, что ограничения будут действовать в 5-километровой зоне вокруг места, где обнаружили животное — перекрестка ул. В. Великого и ул. Криля (бывшая ул. Троллейбусная).

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В то же время в горсовете напомнили, что в ЛКП "Лев" существует возможность бесплатной вакцинации как бездомных, так и домашних животных от бешенства.

Кроме того, жителей призвали проверить, есть ли у их домашних животных действующая прививка от бешенства. Если же срок вакцинации истек, то питомца нужно как можно скорее ревакцинировать, поскольку это единственный надежный способ защиты от бешенства.

"Животные, которые уже были привиты, но могли контактировать с больным котом, также должны пройти повторную вакцинацию. На прогулках рекомендуем держать собак на поводке, а кошек пока не выпускать одних на улицу. Это простые меры, которые помогут защитить и животных, и людей", — отметили в ЛКП "Лев".

Что делать, если с больным котом контактировали именно вы

Кроме того, на сайте Львовского горсовета опубликовали призыв медиков, которые сообщили, что если человек контактировал с животным, и особенно если был укус, царапина или попадание слюны, то необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

В частности, в муниципальных учреждениях города доступна бесплатная вакцинация против бешенства. Для взрослых — в больницах святого Пантелеймона и святого Луки, а для детей — в больнице святого Николая.

"Если вы заметили животное с нетипичным поведением или с подозрением на бешенство, об этом нужно сообщить Госпродпотребслужбе по круглосуточной горячей линии 050 230 04 28", — резюмировали в горсовете.

Как сообщали Новини.LIVE, в начале июля в Харьковской области сразу в трёх селах ввели карантин. Ограничения были введены после того, как в одном из домов собака умерла от бешенства.

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