У Львівобленерго повідомили про графік відключень у Львові на 1 січня 2026 року

Відновлення електропостачання. Ілюстративне фото: ДТЕК

Новорічне свято не скасовує дефіциту в мережі через обстріли російських окупантів. У перший день 2026 року, 1 січня, жителі Львова та області житимуть за графіками погодинних відключень.

Про це офіційно повідомили у "Львівобленерго".

Детальний розклад у Львові по групах на 1 січня

Графік відключень світла у Львові. Фото: Скриншот

Команду на обмеження дало "Укренерго". Причина незмінна — наслідки масованих ракетно-дронових атак росіян на об'єкти генерації.

Група 1.1: Світла немає з 12:00 до 15:00 та з 20:30 до 24:00;

Група 1.2: Світла немає з 07:00 до 10:00 та з 13:30 до 17:00;

Група 2.1: Світла немає з 00:00 до 03:00 (вночі) та з 13:30 до 17:00;

Група 2.2: Світла немає з 03:00 до 06:30 та ввечері з 18:30 до 22:00;

Група 3.1: Світла немає з 03:00 до 06:30 та з 17:00 до 20:30;

Група 3.2: Світла немає з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;

Група 4.1: Світла немає з 06:30 до 10:00 та з 15:00 до 18:30;

Група 4.2: Одне довге відключення з 15:00 до 20:30;

Група 5.1: Світла немає вночі з 00:00 до 03:00 та вдень з 10:00 до 13:30;

Група 5.2: Світла немає з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;

Група 6.1: Світла немає з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;

Група 6.2: Довге денне відключення з 13:30 до 19:00.

Енергетики закликають не вмикати потужні прилади одразу після появи світла, щоб уникнути аварій на лініях.

Раніше повідомлялось, що 1 січня, в усіх регіонах України запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. Крім того, графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.

