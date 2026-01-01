Во Львовоблэнерго сообщили о графике отключений во Львове на 1 января 2026 года

Восстановление электроснабжения. Иллюстративное фото: ДТЭК

Новогодний праздник не отменяет дефицита в сети из-за обстрелов российских оккупантов. В первый день 2026 года, 1 января, жители Львова и области будут жить по графикам почасовых отключений.

Об этом официально сообщили в "Львовоблэнерго".

Подробное расписание во Львове по группам на 1 января

Команду на ограничение дало "Укрэнерго". Причина неизменна - последствия массированных ракетно-дронных атак россиян на объекты генерации.

Группа 1.1: Света нет с 12:00 до 15:00 и с 20:30 до 24:00;

Группа 1.2: Света нет с 07:00 до 10:00 и с 13:30 до 17:00;

Группа 2.1: Света нет с 00:00 до 03:00 (ночью) и с 13:30 до 17:00;

Группа 2.2: Света нет с 03:00 до 06:30 и вечером с 18:30 до 22:00;

Группа 3.1: Света нет с 03:00 до 06:30 и с 17:00 до 20:30;

Группа 3.2: Света нет с 06:30 до 10:00 и с 17:00 до 20:30;

Группа 4.1: Света нет с 06:30 до 10:00 и с 15:00 до 18:30;

Группа 4.2: Одно длинное отключение с 15:00 до 20:30;

Группа 5.1: Света нет ночью с 00:00 до 03:00 и днем с 10:00 до 13:30;

Группа 5.2: Света нет с 10:00 до 13:30 и с 20:30 до 24:00;

Группа 6.1: Света нет с 10:00 до 13:30 и с 20:30 до 24:00;

Группа 6.2: Долгое дневное отключение с 13:30 до 19:00.

Энергетики призывают не включать мощные приборы сразу после появления света, чтобы избежать аварий на линиях.

Ранее сообщалось, что 1 января, во всех регионах Украины вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. Кроме того, графики ограничения мощности будут применены для промышленных потребителей.

