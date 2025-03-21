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Новий скандал із Telegram — чому блокують в Україні

21 березня 2025 13:43
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Заборона Telegram в Україні 2025 — подробиці скандалу, що чекає месенджер
Застосунок Telegram. Фото: Pexels
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

У Верховній Раді України обговорюється можливість обмеження месенджера Telegram з метою запобігання вербуванню підлітків російськими спецслужбами. Служба безпеки України підтвердила, що Telegram є основним інструментом окупантів для вербування, через який вони контактують з потенційними жертвами.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи потрібно обмежити доступ до Telegram.

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Більшість респондентів вважають, що месенджер не слід повністю забороняти, але необхідно запровадити певні обмеження та контроль, наприклад, блокування окремих каналів.

"Я проти цього, через те, що я активно використовую Telegram. Як на мене, якщо захочуть завербувати підлітків, то це можна зробити в будь-який інший спосіб", — каже дівчина.

"Позитивно ставлюсь до такого рішення. Я чула про ситуацію за підлітків в Івано-Франківську і це жахливо. Взагалі, як на мене, соцмережі — це страшно", – додає опитана дівчина. 

"Якщо це зменшить небезпеку для підлітків, то позитивно. В Telegram часто публікують фейки, то варто б обмежити певний контент", — наголошує  респондентка.

"Як на мене, проблема не в Telegram — він не винен. Варто приймати інші рішення, щоб вербувань не було", — каже дівчина.

"Telegram не потрібно закривати тільки через це. Відповідні служби мають долучитись  і перевіряти такі канали. Тому що вербують не тільки в Telegram, але в різних  соцмережах", — ділиться думками опитана жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що про вбивство активіста Дем'яна Ганула писали в соцмережах.

Ми також писали, як батьки зможуть контролювати  контент дітей у TikTok.

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