Запрет Telegram в Украине 2025 — подробности скандала, что ждет мессенджер

Приложение Telegram. Фото: Pexels

В Верховной Раде Украины обсуждается возможность ограничения мессенджера Telegram с целью предотвращения вербовки подростков российскими спецслужбами. Служба безопасности Украины подтвердила, что Telegram является основным инструментом оккупантов для вербовки, через который они контактируют с потенциальными жертвами.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, нужно ли ограничить доступ к Telegram.

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Большинство респондентов считают, что мессенджер не следует полностью запрещать, но необходимо ввести определенные ограничения и контроль, например, блокирование отдельных каналов.

"Я против этого, потому что я активно использую Telegram. Как по мне, если захотят завербовать подростков, то это можно сделать любым другим способом", — говорит девушка.

"Положительно отношусь к такому решению. Я слышала о ситуации с подростками в Ивано-Франковске и это ужасно. Вообще, как по мне, соцсети — это страшно", — добавляет опрошенная девушка.

"Если это уменьшит опасность для подростков, то положительно. В Telegram часто публикуют фейки, то стоило бы ограничить определенный контент", — отмечает респондентка.

"Как по мне, проблема не в Telegram — он не виноват. Стоит принимать другие решения, чтобы вербовки не было", — говорит девушка.

"Telegram не нужно закрывать только из-за этого. Соответствующие службы должны присоединиться и проверять такие каналы. Потому что вербуют не только в Telegram, но в разных соцсетях", — делится мыслями опрошенная женщина.

Напомним, мы ранее писали, что об убийстве активиста Демьяна Ганула писали в соцсетях.

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