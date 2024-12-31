Новий рік 2025 — як святкуватимуть і чого бажають у Львові

Новини рік 2025 — як святкуватимуть у Львові
Новий рік — особливий час, коли кожен українець загадує бажання під бій курантів і вірить у диво. 2025 рік не стане винятком, адже українці вже готуються до магічної ночі з ялинковими вогнями, щирими тостами та родинним теплом.
Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, де вони святкуватимуть Новий рік та що бажають українцям у новому році.
Новий рік 2025
Більшість опитаних кажуть, що будуть святкувати вдома з рідними та друзями. Респонденти запевняють, що входять у 2025 рік з вірою в перемогу, мир і щасливе майбутнє.
"Новий рік буду святкувати у колі сім'ї. А українцям бажаю миру, здоров'я та перемоги нам усім", — каже жінка.
"Буду святкувати разом зі своєю дівчиною. Хочу побажати усім українцям віри в Бога, миру в серці та спокою", — зазначає хлопець.
"Я буду святкувати Новий рік зі своїми друзями й бажаю усім українцям спокійного нового року, всього найкращого", — додає дівчина.
"Буду святкувати вдома із сином. Найперше хочу, щоб в Україні був мир та спокій. Українцям бажаю розуму та розвитку, щоб не стояли на місці, а йшли до своїх цілей", — наголошує жінка.
Додамо, 2025 рік за східним календарем буде роком Змії. Він символізує мудрість, рішучість і захист. Українці традиційно прикрашають свої оселі гірляндами, свічками та символічними фігурками, що несуть удачу.
Нагадаємо, ми раніше писали, у скільки обійдеться українцям новорічний стіл.
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