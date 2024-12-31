Новый год 2025 — как будут праздновать и чего желают во Львове

Новогодняя елка на площади перед оперным театром во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE

Новый год — особенное время, когда каждый украинец загадывает желание под бой курантов и верит в чудо. 2025 год не станет исключением, ведь украинцы уже готовятся к магической ночи с елочными огнями, искренними тостами и семейным теплом.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, где они будут праздновать Новый год и что желают украинцам в новом году.

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Большинство опрошенных говорят, что будут праздновать дома с родными и друзьями. Респонденты уверяют, что входят в 2025 год с верой в победу, мир и счастливое будущее.

"Новый год буду праздновать в кругу семьи. А украинцам желаю мира, здоровья и победы нам всем", — говорит женщина.

"Буду праздновать вместе со своей девушкой. Хочу пожелать всем украинцам веры в Бога, мира в сердце и покоя", — отмечает парень.

"Я буду праздновать Новый год со своими друзьями и желаю всем украинцам спокойного нового года и всего самого лучшего", — добавляет девушка.

"Буду праздновать дома с сыном. Прежде всего хочу, чтобы в Украине был мир и покой. Украинцам желаю ума и развития, чтобы не стояли на месте, а шли к своим целям", — отмечает женщина.

Добавим, что 2025 год по восточному календарю будет годом Деревянного Змея. Он символизирует мудрость, решительность и защиту. Украинцы традиционно украшают свои дома гирляндами, свечами и символическими фигурками, несущими удачу.

Напомним, мы раньше писали, во сколько обойдется украинцам новогодний стол.

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