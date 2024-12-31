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Новый год 2025 — как будут праздновать во Львове

31 декабря 2024 17:01
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Новый год 2025 — как будут праздновать и чего желают во Львове
Новогодняя елка на площади перед оперным театром во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Новый год — особенное время, когда каждый украинец загадывает желание под бой курантов и верит в чудо. 2025 год не станет исключением, ведь украинцы уже готовятся к магической ночи с елочными огнями, искренними тостами и семейным теплом. 

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, где они будут праздновать Новый год и что желают украинцам в новом году.

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Большинство опрошенных говорят, что будут праздновать дома с родными и друзьями. Респонденты уверяют, что входят в 2025 год с верой в победу, мир и счастливое будущее.

"Новый год буду праздновать в кругу семьи. А украинцам желаю мира, здоровья и победы нам всем", — говорит женщина.

"Буду праздновать вместе со своей девушкой. Хочу пожелать всем украинцам веры в Бога, мира в сердце и покоя", — отмечает парень.

"Я буду праздновать Новый год со своими друзьями и желаю всем украинцам спокойного нового года и всего самого лучшего", — добавляет девушка.

"Буду праздновать дома с сыном. Прежде всего хочу, чтобы в Украине был мир и покой. Украинцам желаю ума и развития, чтобы не стояли на месте, а шли к своим целям", — отмечает женщина.

Добавим, что 2025 год по восточному календарю будет годом Деревянного Змея. Он символизирует мудрость, решительность и защиту. Украинцы традиционно украшают свои дома гирляндами, свечами и символическими фигурками, несущими удачу.

Напомним, мы раньше писали, во сколько обойдется украинцам новогодний стол.

Мы также писали, какие лучшие новогодние песни для праздничного настроения.

украинцы Львов опрос Мрия пожелания Новый год 2025

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