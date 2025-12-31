Як уникнути харчових отруєнь на новорічні свята — поради лікаря

Застілля. Фото: Pexels

Напередодні новорічних свят лікарі застерігають українців від ризику харчових отруєнь і закликають уважно ставитися до вибору та зберігання продуктів під час святкових застіль. У період свят кількість випадків гострих кишкових інфекцій традиційно зростає через недотримання елементарних правил харчової безпеки.

Про це повідомила заступник генерального директора з епіднагляду за інфекційними хворобами Марія Озірковська журналістці Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як уникнути харчових отруєнь на новорічні свята

За її словами, у період свят кількість випадків гострих кишкових інфекцій традиційно зростає через недотримання елементарних правил харчової безпеки. Вона радить купувати продукти лише в офіційних торгівельних мережах, де дотримуються умов зберігання, температурного режиму та термінів реалізації.

Окрему увагу Озірковська звернула на готові страви та салати, особливо з майонезом. Такі страви не варто готувати у великій кількості та залишати на столі довше ніж на дві години. Залишені з вечора салати, зокрема олів'є, можуть стати серйозним ризиком розвитку гострої кишкової інфекції.

Фахівчиня наголосила на необхідності дотримання правил термічної обробки їжі та правильного зберігання готових страв у холодильнику. Порушення цих вимог значно підвищує ймовірність отруєнь.

"Якщо все-таки ви відчули небезпеку, а такими ознаками є гарячка, є нудота, блювота, різкий біль в області живота, необхідно звернутися за медичною допомогою, тому що самолікування є дуже небезпечним", — повідомила Марія Озіровська.

Нагадаємо, світова спільнота медиків попередила населення про поширення небезпечного штаму грипу.

Також лікарі пояснили, як часто треба міняти постіль та чим небезпечне тривале використання.