Як уникнути харчових отруєнь на новорічні свята — поради лікаря

Новорічні застілля — медик пояснила як уникнути харчових отруєнь
Напередодні новорічних свят лікарі застерігають українців від ризику харчових отруєнь і закликають уважно ставитися до вибору та зберігання продуктів під час святкових застіль. У період свят кількість випадків гострих кишкових інфекцій традиційно зростає через недотримання елементарних правил харчової безпеки.
Про це повідомила заступник генерального директора з епіднагляду за інфекційними хворобами Марія Озірковська журналістці Новини.LIVE.
Як уникнути харчових отруєнь на новорічні свята
За її словами, у період свят кількість випадків гострих кишкових інфекцій традиційно зростає через недотримання елементарних правил харчової безпеки. Вона радить купувати продукти лише в офіційних торгівельних мережах, де дотримуються умов зберігання, температурного режиму та термінів реалізації.
Окрему увагу Озірковська звернула на готові страви та салати, особливо з майонезом. Такі страви не варто готувати у великій кількості та залишати на столі довше ніж на дві години. Залишені з вечора салати, зокрема олів'є, можуть стати серйозним ризиком розвитку гострої кишкової інфекції.
Фахівчиня наголосила на необхідності дотримання правил термічної обробки їжі та правильного зберігання готових страв у холодильнику. Порушення цих вимог значно підвищує ймовірність отруєнь.
"Якщо все-таки ви відчули небезпеку, а такими ознаками є гарячка, є нудота, блювота, різкий біль в області живота, необхідно звернутися за медичною допомогою, тому що самолікування є дуже небезпечним", — повідомила Марія Озіровська.
Нагадаємо, світова спільнота медиків попередила населення про поширення небезпечного штаму грипу.
Також лікарі пояснили, як часто треба міняти постіль та чим небезпечне тривале використання.
Читайте Новини.LIVE!