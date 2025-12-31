Відео
Головна Львів Новорічні застілля — медик пояснила як уникнути харчових отруєнь

Новорічні застілля — медик пояснила як уникнути харчових отруєнь

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 13:35
Як уникнути харчових отруєнь на новорічні свята — поради лікаря
Застілля. Фото: Pexels

Напередодні новорічних свят лікарі застерігають українців від ризику харчових отруєнь і закликають уважно ставитися до вибору та зберігання продуктів під час святкових застіль. У період свят кількість випадків гострих кишкових інфекцій традиційно зростає через недотримання елементарних правил харчової безпеки.

Про це повідомила заступник генерального директора з епіднагляду за інфекційними хворобами Марія Озірковська журналістці Новини.LIVE.

Читайте також:

Як уникнути харчових отруєнь на новорічні свята

За її словами, у період свят кількість випадків гострих кишкових інфекцій традиційно зростає через недотримання елементарних правил харчової безпеки. Вона радить купувати продукти лише в офіційних торгівельних мережах, де дотримуються умов зберігання, температурного режиму та термінів реалізації.

Окрему увагу Озірковська звернула на готові страви та салати, особливо з майонезом. Такі страви не варто готувати у великій кількості та залишати на столі довше ніж на дві години. Залишені з вечора салати, зокрема олів'є, можуть стати серйозним ризиком розвитку гострої кишкової інфекції.

Фахівчиня наголосила на необхідності дотримання правил термічної обробки їжі та правильного зберігання готових страв у холодильнику. Порушення цих вимог значно підвищує ймовірність отруєнь.

"Якщо все-таки ви відчули небезпеку, а такими ознаками є гарячка, є нудота, блювота, різкий біль в області живота, необхідно звернутися за медичною допомогою, тому що самолікування є дуже небезпечним", — повідомила Марія Озіровська. 

Нагадаємо, світова спільнота медиків попередила населення про поширення небезпечного штаму грипу.

Також лікарі пояснили, як часто треба міняти постіль та чим небезпечне тривале використання. 

свята харчування отруєння медики Новий рік
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
