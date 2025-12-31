Видео
Новогодние застолья — медик объяснила как избежать отравлений

Новогодние застолья — медик объяснила как избежать отравлений

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 13:35
Как избежать пищевых отравлений на новогодние праздники - советы врача
Застолье. Фото: Pexels

Накануне новогодних праздников врачи предостерегают украинцев от риска пищевых отравлений и призывают внимательно относиться к выбору и хранению продуктов во время праздничных застолий. В период праздников количество случаев острых кишечных инфекций традиционно возрастает из-за несоблюдения элементарных правил пищевой безопасности.

Об этом сообщила заместитель генерального директора по эпиднадзору за инфекционными болезнями Мария Озирковская журналистке Новини.LIVE.

По ее словам, в период праздников количество случаев острых кишечных инфекций традиционно возрастает из-за несоблюдения элементарных правил пищевой безопасности. Она советует покупать продукты только в официальных торговых сетях, где соблюдаются условия хранения, температурный режим и сроки реализации.

Особое внимание Озирковская обратила на готовые блюда и салаты, особенно с майонезом. Такие блюда не стоит готовить в большом количестве и оставлять на столе дольше чем на два часа. Оставленные с вечера салаты, в частности оливье, могут стать серьезным риском развития острой кишечной инфекции.

Специалист подчеркнула необходимость соблюдения правил термической обработки пищи и правильного хранения готовых блюд в холодильнике. Нарушение этих требований значительно повышает вероятность отравлений.

"Если все-таки вы почувствовали опасность, а такими признаками являются лихорадка, тошнота, рвота, резкая боль в области живота, необходимо обратиться за медицинской помощью, потому что самолечение является очень опасным", — сообщила Мария Озировская.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
