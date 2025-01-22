Погода у Львові 23 січня — детальний прогноз від синоптиків

Слизька дорога. Фото: УНІАН

У Львові в четвер, 23 січня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опадів не очікують, проте синоптики попередили про туман.

Про це повідомляє Львівський РГМЦ.

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Погода у Львові 23 січня

У Львові істотні опади не прогнозуються. Вночі та вранці можливий туман із видимістю 200–500 метрів, а також слабка ожеледь. На дорогах утвориться ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути уважними. Вітер буде південного напрямку, швидкість 5–10 м/с.

Температура вночі у Львові коливатиметься в межах -2...-4 °С морозу, а вдень потеплішає до +5...+7 °С.

Попередження про туман. Фото: Львівський РГМЦ.

Погода у Львівській області 22 січня

Попередження про ожеледицю. Фото: Львівський РГМЦ

На Львівщині прогнозується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не очікується. У нічний та ранковий час можливий туман з видимістю в межах 200–500 метрів, а також ожеледиця на дорогах. Вітер буде південним, швидкість 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 0 °С до -5 °С, вдень очікується потепління до +3 °С...+8 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про небезпечну погоду у кількох областях України завтра, 23 січня.

Також астросиноптики повідомили, чи будуть сьогодні, 22 січня, сильні магнітні бурі.