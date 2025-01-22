Погода во Львове 23 января — подробный прогноз от синоптиков

Скользкая дорога. Фото: УНИАН

В Львове в четверг, 23 января, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков не ожидают, однако синоптики предупредили о тумане.

Об этом сообщает Львовский РГМЦ.

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Погода во Львове 23 января

В Львове существенные осадки не прогнозируются. Ночью и утром возможен туман с видимостью 200–500 метров, а также слабый гололед. На дорогах образуется гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными. Ветер будет южного направления, скорость 5–10 м/с.

Температура ночью во Львове будет колебаться в пределах -2...-4 °С мороза, а днем потеплеет до +5...+7 °С.

Предупреждение о тумане. Фото: Львовский РГМЦ.

Погода во Львовской области 22 января

Предупреждение о гололеде. Фото: Львовский РГМЦ

На Львовщине прогнозируется облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. В ночное и утреннее время возможен туман с видимостью в пределах 200–500 метров, а также гололедица на дорогах. Ветер будет южным, скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 °С до -5 °С, днем ожидается потепление до +3 °С...+8 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила об опасной погоде в нескольких областях Украины завтра, 23 января.

Также астросиноптики сообщили, будут ли сегодня, 22 января, сильные магнитные бури.