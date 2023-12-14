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Обʼєкти нерухомості і мільйон гривень — які статки має колишній військком Львова

14 грудня 2023 13:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Обʼєкти нерухомості і мільйон гривень — які статки має колишній військком Львова
Колишній військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко. Фото: GALINFO.COM.UA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Колишній військовий комісар Львівської області та депутат Львівської обласної ради Олександр Тіщенко зміг задекларувати 980 тисяч гривень доходів та вісім об'єктів нерухомості впродовж 2022 року. Такі дані містяться в Єдиному державному реєстрі декларацій НАЗК.

Про це пише місцеве видання "Твоє місто".

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Звідки доходи у колишнього військового комісара Львівської області

Зазначається, що депутат Львівської облради задекларував такі доходи за минулий рік:

  • 770 тис. гривень — грошове забезпечення від військової служби;
  • 125 тис. гривень — заробітна плата дружини від ТзОВ "Львівгаз збут";
  • 24 тис. гривень — пенсія дружини;
  • 8 тис. гривень — відсотки з рахунків Приватбанку;
  • 1 тис. гривень — монетизація пільг від Сихівського відділу соціального захисту департаменту гуманітарної політики ЛМР ;
  • 25 тис. гривень — соціальні виплати від управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики ЛМР;
  • 25 тис. гривень — соціальні виплати дружини від Львівського обласного центру зайнятості.

Які об'єкти нерухомості задекларував Тіщенко

Крім того, Олександр Тіщенко задекларував такі об'єкти нерухомості:

  • земельна ділянка у Буську, 801 кв. м, яка зареєстрована на дружину, набута у 2012 році;
  • житловий будинок у Буську, 161,1 кв. м, який зареєстровано на дружину, набутий у 2013 році;
  • земельна ділянка у Дубляни, 600 кв. м, зареєстрована на Тіщенка, набута у 2018 році;
  • квартира у Красному, 81,1 кв.м, спільна власність Тіщенка та ще трьох людей, набута у 1996 році;
  • квартира у Львові, 54 кв. м, інше право користування (власність Олександри Мауль), набута у 2022 році;
  • земельна ділянка у Буську, 801 кв.м., яку зареєстровано на дружину, набута у 2021 році. 
  • земельна ділянка у Гонятичах, 20000 кв.м, яка зарестрована на Тіщенка, набута у 2021 році. 

Нагадаємо, раніше Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, задекларував особистих доходів на суму 1 313 689 гривень. Також у декларації вказано, що дружина депутата, працюючи в Київському національному університету ім. Тараса Шевченка, заробляє пів мільйона гривень. 

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