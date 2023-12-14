Обʼєкти нерухомості і мільйон гривень — які статки має колишній військком Львова
Колишній військовий комісар Львівської області та депутат Львівської обласної ради Олександр Тіщенко зміг задекларувати 980 тисяч гривень доходів та вісім об'єктів нерухомості впродовж 2022 року. Такі дані містяться в Єдиному державному реєстрі декларацій НАЗК.
Про це пише місцеве видання "Твоє місто".
Звідки доходи у колишнього військового комісара Львівської області
Зазначається, що депутат Львівської облради задекларував такі доходи за минулий рік:
- 770 тис. гривень — грошове забезпечення від військової служби;
- 125 тис. гривень — заробітна плата дружини від ТзОВ "Львівгаз збут";
- 24 тис. гривень — пенсія дружини;
- 8 тис. гривень — відсотки з рахунків Приватбанку;
- 1 тис. гривень — монетизація пільг від Сихівського відділу соціального захисту департаменту гуманітарної політики ЛМР ;
- 25 тис. гривень — соціальні виплати від управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики ЛМР;
- 25 тис. гривень — соціальні виплати дружини від Львівського обласного центру зайнятості.
Які об'єкти нерухомості задекларував Тіщенко
Крім того, Олександр Тіщенко задекларував такі об'єкти нерухомості:
- земельна ділянка у Буську, 801 кв. м, яка зареєстрована на дружину, набута у 2012 році;
- житловий будинок у Буську, 161,1 кв. м, який зареєстровано на дружину, набутий у 2013 році;
- земельна ділянка у Дубляни, 600 кв. м, зареєстрована на Тіщенка, набута у 2018 році;
- квартира у Красному, 81,1 кв.м, спільна власність Тіщенка та ще трьох людей, набута у 1996 році;
- квартира у Львові, 54 кв. м, інше право користування (власність Олександри Мауль), набута у 2022 році;
- земельна ділянка у Буську, 801 кв.м., яку зареєстровано на дружину, набута у 2021 році.
- земельна ділянка у Гонятичах, 20000 кв.м, яка зарестрована на Тіщенка, набута у 2021 році.
Нагадаємо, раніше Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, задекларував особистих доходів на суму 1 313 689 гривень. Також у декларації вказано, що дружина депутата, працюючи в Київському національному університету ім. Тараса Шевченка, заробляє пів мільйона гривень.
Читайте Новини.LIVE!