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Объекты недвижимости и миллион гривен — какое состояние имеет бывший военком Львова

14 декабря 2023 13:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Объекты недвижимости и миллион гривен — какое состояние имеет бывший военком Львова
Бывший военный комиссар Львовской области Александр Тищенко. Фото: GALINFO.COM.UA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Бывший военный комиссар Львовской области и депутат Львовского областного совета Александр Тищенко смог задекларировать 980 тысяч гривен доходов и восемь объектов недвижимости в течение 2022 года. Такие данные содержатся в Едином государственном реестре деклараций НАПК.

Об этом пишет местное издание "Твоє місто".

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Отмечается, что депутат Львовского облсовета задекларировал следующие доходы за прошлый год:

  • 770 тыс. гривен — денежное довольствие от военной службы;
  • 125 тыс. гривен — заработная плата жены от ООО "Львовгаз сбыт";
  • 24 тыс. гривен — пенсия жены;
  • 8 тыс. гривен — проценты со счетов Приватбанка;
  • 1 тыс. гривен — монетизация льгот от Сыховского отдела социальной защиты департамента гуманитарной политики ЛГС;
  • 25 тыс. гривен — социальные выплаты от управления социальной защиты департамента гуманитарной политики ЛГС;
  • 25 тыс. гривен — социальные выплаты жены от Львовского областного центра занятости.

Какие объекты недвижимости задекларировал Тищенко

Кроме того, Александр Тищенко задекларировал следующие объекты недвижимости:

  • земельный участок в Буске, 801 кв. м, зарегистрированный на жену, приобретенный в 2012 году;
  • жилой дом в Буске, 161,1 кв. м, зарегистрированный на жену, приобретенный в 2013 году;
  • земельный участок в Дублянах, 600 кв. м, зарегистрированный на Тищенко, приобретенный в 2018 году;
  • квартира в Красном, 81,1 кв.м, общая собственность Тищенко и еще трех человек, приобретенная в 1996 году;
  • квартира во Львове, 54 кв. м, другое право пользования (собственность Александры Мауль), приобретенная в 2022 году;
  • земельный участок в Буске, 801 кв.м., зарегистрированный на жену, приобретен в 2021 году.
  • земельный участок в Гонятичах, 20000 кв.м, который зарегистрированный на Тищенко, приобретен в 2021 году.

Напомним, ранее Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады Украины, задекларировал личные доходы на сумму 1 313 689 гривен. Также в декларации указано, что супруга депутата, работая в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко зарабатывает полмиллиона гривен.

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