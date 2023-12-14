Объекты недвижимости и миллион гривен — какое состояние имеет бывший военком Львова
Бывший военный комиссар Львовской области и депутат Львовского областного совета Александр Тищенко смог задекларировать 980 тысяч гривен доходов и восемь объектов недвижимости в течение 2022 года. Такие данные содержатся в Едином государственном реестре деклараций НАПК.
Об этом пишет местное издание "Твоє місто".
Откуда доходы у бывшего военного комиссара Львовской области
Отмечается, что депутат Львовского облсовета задекларировал следующие доходы за прошлый год:
- 770 тыс. гривен — денежное довольствие от военной службы;
- 125 тыс. гривен — заработная плата жены от ООО "Львовгаз сбыт";
- 24 тыс. гривен — пенсия жены;
- 8 тыс. гривен — проценты со счетов Приватбанка;
- 1 тыс. гривен — монетизация льгот от Сыховского отдела социальной защиты департамента гуманитарной политики ЛГС;
- 25 тыс. гривен — социальные выплаты от управления социальной защиты департамента гуманитарной политики ЛГС;
- 25 тыс. гривен — социальные выплаты жены от Львовского областного центра занятости.
Какие объекты недвижимости задекларировал Тищенко
Кроме того, Александр Тищенко задекларировал следующие объекты недвижимости:
- земельный участок в Буске, 801 кв. м, зарегистрированный на жену, приобретенный в 2012 году;
- жилой дом в Буске, 161,1 кв. м, зарегистрированный на жену, приобретенный в 2013 году;
- земельный участок в Дублянах, 600 кв. м, зарегистрированный на Тищенко, приобретенный в 2018 году;
- квартира в Красном, 81,1 кв.м, общая собственность Тищенко и еще трех человек, приобретенная в 1996 году;
- квартира во Львове, 54 кв. м, другое право пользования (собственность Александры Мауль), приобретенная в 2022 году;
- земельный участок в Буске, 801 кв.м., зарегистрированный на жену, приобретен в 2021 году.
- земельный участок в Гонятичах, 20000 кв.м, который зарегистрированный на Тищенко, приобретен в 2021 году.
Напомним, ранее Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады Украины, задекларировал личные доходы на сумму 1 313 689 гривен. Также в декларации указано, что супруга депутата, работая в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко зарабатывает полмиллиона гривен.
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