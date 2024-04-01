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Обіцяла переправити за кордон за шалені гроші — у Львові ДБР викрило прикордонницю

1 квітня 2024 13:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обіцяла переправити за кордон за шалені гроші — у Львові ДБР викрило прикордонницю
Затримання прикордонниці. Фото: ДБР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Державне бюро розслідувань викрило прикордонницю, яка обіцяла ухилянтам "волю" за 9000 доларів.  Їй загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба ДБР у понеділок, 1 квітня.

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Що відомо про схему прикордонниці

Правоохоронці з'ясували, що до службовиці за порадою звернувся громадянин України, який постійно мешкає та працює на території Польщі, але нещодавно повернувся до України навідати родичів. Чоловік хотів дізнатися, як законно можна потрапити назад до Польщі, оскільки не подумав про це заздалегідь. 

Жінка не розгубилась і повідомила, що законно виїхати з України йому вже не вдасться, однак за 9000 доларів США вона зможе "допомогти" організувати його переправлення. 

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Гроші, які вилучили у зловмисниці. Фото: ДБР

Крім того, вона запропонувала чоловікові підшукати що трьох-чотирьох осіб, які хотіли виїхати за кордон разом з ним. Вона запевнила, що доправить "групу" авто до кордону з Молдовою та Польщу і допоможе його перетнути.

Її затримали "на гарячому" у приміщенні агенції нерухомості, де посадовиця призначила зустріч для передачі грошей. Зловмисницю затримали, а кошти вилучили.

Яке покарання чекає на фігурантку

Військовослужбовиці повідомили про підозру у незаконному переправленні особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Їй загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За клопотанням ДБР суд обрав підозрюваній запобіжний захід — заставу у 60,5 тис. грн та відсторонив від виконання обов’язків.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали чотирьох чоловіків поблизу Тиси. Вони планували переплести річку та дістатися Угорщини.

А на Одещині затримали злочинну групу, яка займалась незаконним переправленням осіб через кордон України з Румунією. 

кордон
ДБР
Львівська область
прикордонники

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