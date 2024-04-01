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Обещала переправить за границу за сумасшедшие деньги — во Львове ГБР разоблачило пограничника

1 апреля 2024 13:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обещала переправить за границу за сумасшедшие деньги — во Львове ГБР разоблачило пограничника
Задержание пограничницы. Фото: ДБР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Государственное бюро расследований разоблачило пограничника, которая обещала уклонистам "свободу" за 9 000 долларов. Ей грозит лишение свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в понедельник, 1 апреля.

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Что известно о схеме пограничника

Правоохранители выяснили, что к должностному лицу за советом обратился гражданин Украины, постоянно проживающий и работающий на территории Польши, но недавно вернулся в Украину навестить родственников. Человек хотел узнать, как законно можно попасть обратно в Польшу, поскольку не подумал об этом заранее.

Женщина не растерялась и сообщила, что законно уехать из Украины ему уже не удастся, однако за 9 000 долларов она сможет "помочь" организовать его переправку.

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Деньги, которые изъяли у злоумышленницы. Фото: ДБР

Кроме того, она предложила мужчине подыскать трех-четырех человек, которые хотели выехать за границу вместе с ним. Она заверила, что доставит "группу" авто на границу с Молдовой и Польшу и поможет ее пересечь.

Ее задержали "на горячем" в помещении агентства недвижимости, где чиновник назначила встречу для передачи денег. Злоумышленницу задержали, а средства изъяли.

Какое наказание ждет фигурантку

Военнослужащие сообщили о подозрении в незаконной переправке лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ей грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По ходатайству ДБР суд избрал подозреваемую меру пресечения — залог в 60,5 тыс. грн и отстранил от исполнения обязанностей.

Напомним, недавно пограничники задержали четырех мужчин вблизи Тисы. Они планировали переплести реку и добраться до Венгрии.

А в Одесской области задержали преступную группу, которая занималась незаконной переправкой лиц через границу Украины с Румынией.

граница
ГБР
Львовская область
пограничники

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