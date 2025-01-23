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Обіцянки Трампа — чи закінчиться війна в Україні за три місяці

23 січня 2025 06:40
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Заяви Трампа про мир в Україні — чи закінчиться війна, що думають у Львові
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Фото: REUTERS
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року питання миру та завершення війни стало центральним для українців та міжнародної спільноти. Однак недавні заяви нинішнього президента США Дональда Трампа викликали чимало обговорень. Політик стверджує, що він як президент зможе припинити війну в Україні  принаймні "за 100 днів".

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи зможе, на їхню думку, Дональд Трамп зупинити війну в Україні за 100 днів.

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Більшість опитаних ставляться до таких обіцянок Трампа зі скептицизмом. Українці переконані — якби він хотів закінчити війну в Україні, то давно б закінчив. А так, переговори з Росією можливі лише через численні спроби дипломатії. 

"Думаю, що ні. У війні винен не Трамп, а Путін, і зупинити війну може тільки Путін. А всі решта можуть тільки докладати зусиль, щоб її припинити", — каже жінка.

"Всі багато обіцяють, але що роблять? Лідери з усього світу ж бачать що в Україні робиться? Вони нібито допомагають, але нічого не роблять. А в Україні відбувається геноцид нації", — наголошує львів'янка.

"Думаю, Трамп зможе зупинити війну, але якщо захоче.  Він часто може щось обіцяти, але не виконувати", — додає дівчина.

"Щось мені не дуже в це віриться. Він уже президент США  і вже міг це зробити, але йому, скоріш за все, це невигідно", — ділиться думками жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Трамп зробив заяву про переговори з Путіним на інавгурації.

Ми також писали, що Дональд Трамп допоміг зняти фільм про Одесу.

українці Львів Дональд Трамп опитування війна в Україні перемога

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